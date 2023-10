La Orquesta Sinfónica y Coro RTVE estrena temporada con Christoph König como nuevo director titular

El maestro alemán Christoph König dirige el primer concierto de la temporada de abono de la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE titulada “Clásica Monumental” con la Sinfonía número 4 de Bruckner, la Misa de la Coronación, de Mozart y la Obertura Los esclavos felices, de Arriaga. Son los solistas de la Misa de la Coronación la soprano Marina Monzó, la mezzosoprano Stepanka Pucalkova, el tenor Airam Hernández y el barítono Damián del Castillo. Marco Antonio García de Paz es el director titular del Coro RTVE. El concierto del viernes 6 de octubre se grabará para emitirlo en el programa de TVE Los conciertos de La 2 en noviembre y se podrá escuchar ese mismo día a las 20:00 en Radio Clásica

El primer concierto de la temporada de abono comienza este jueves con la obertura de la ópera Los esclavos felices, del compositor bilbaíno Juan Crisóstomo de Arriaga (1806-1826), quien debido a su genialidad y su prematura muerte -falleció sin llegar a cumplir los 20 años de edad- se le conoce como el Mozart español.

Estrenada en 1820, de esta ópera en dos actos y más de treinta números solo se conservan la obertura y tres números más. Es una pieza brillante, de gran lucimiento para la orquesta, excelente técnica compositiva y buen dominio de la forma.

A continuación, el Coro RTVE se une a la Orquesta Sinfónica en el escenario del Teatro Monumental para interpretar, bajo la dirección de Christoph König la Misa de la Coronación, en do mayor, de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). Compuesta en 1779, la decimosexta misa del genio de Salzburgo es una obra de orquestación eminentemente sinfónica y una de las obras sacras más interpretadas, tras su famoso Réquiem. Parece ser que el sobrenombre se debe a que se escuchó en Viena durante las celebraciones de la coronación de Leopoldo II o el emperador Francisco II. En esta misa Mozart conjuga magistralmente la expresividad del conjunto con la amplitud sinfónica y la solemnidad monumental. Son los solistas la soprano Marina Monzó, la mezzosoprano Stepanka Pucalkova, el tenor Airam Hernández y el barítono Damián del Castillo.

En la segunda parte del concierto, la Orquesta Sinfónica RTVE dirigida por Christoph König ofrecerá la Sinfonía número 4, ‘Romántica’ del compositor austríaco Anton Bruckner (1824-1896). El sobrenombre de ‘Romántica’ se refiere a la evocación de un mundo romántico medieval inspirado en el contacto con la naturaleza más que una referencia al movimiento romántico.

Escrita en 1874, y revisada varias veces hasta 1888, es, desde su estreno en Viena en 1881 en una de las obras más queridas por el público. En este caso la Orquesta Sinfónica RTVE interpretará esta segunda versión, la de Viena de 1878/1880. Considerada un modelo de construcción sinfónica, consta de cuatro movimientos: Bewegt, nicht zu schnell (mi bemol mayor), Andante, quasi allegretto (do menor), Scherzo. Bewegt - Trio: Nicht zu schnell (si bemol mayor) y Finale: Bewegt, doch nicht zu schnell (mi bemol mayor)

La coda del último, Finale, de carácter muy vitalista, se ha convertido en uno de los finales sinfónicos más logrados y una de las cumbres de la producción de Bruckner.

König es muy solicitado como director invitado en toda Europa y América. Recientemente ha actuado con la Filarmónica de Holanda y de la Radio de Noruega Oslo, Orquesta Mozarteum, Orquesta Tonkünstler, Real Filharmonía de Galicia, Orquesta Sinfónica y Coro RTVE en Madrid, Orquesta Sinfónica de Barcelona, Orquesta de Cámara de Lausanne, London Mozart Players, Orquesta de Cámara de Escocia, Filarmónica de la BBC y la Orquesta Sinfónica Escocesa de la BBC con la que realizó una gira de gran éxito por China en 2008. Su debut en Estados Unidos con la Sinfónicas de Nueva Jersey (Sinfonía núm. 5 de Mahler) y Indianapolis desembocó en reinvitaciones inmediatas con ambas orquestas. Próximos compromisos incluyen las Sinfónicas de Toronto, Houston, Colorado, Fénix y Vancouver, en Europa la Sinfónica de la Royal Philharmonic en Londres, y en Nueva Zelanda la Sinfónica (Orquesta de la Nueva Zelanda). Christoph König fue Director Titular de la Sinfónica de Malmö desde 2003 hasta 2006 y Principal Director Invitado de la Filarmónica de Gran Canaria. Con ambas interpretó un amplio repertorio que abarcaba desde Haydn y Mozart hasta Ligeti, Henze y Turnage. Ha dirigido a la Sinfónica de Malmö en versiones en concierto de Madame Butterfly y Los Maestros Cantores de Núremberg. Su reputación como director de ópera aumentó rápidamente tras dirigir en 2003 la producción de El rapto en el Serrallo de Jonathan Millar en la Ópera de Zúrich. También allí ha dirigido La flauta mágica y El Turco en Italia con Cecilia Bartoli y Ruggero Raimondi. Otras producciones operísticas dirigidas por König incluyen El rapto en el Serrallo en el Teatro Real de Madrid, Don Giovanni en la Staatsoper de Stuttgart y La flauta mágica y Rigoletto en la Ópera Alemana de Berlín. Sus grabaciones en CD incluyen obras de Schönberg y Prokofiev (Romeo y Julieta), Saariaho y Sibelius (Sinfonía núm. 7) con la Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música (Ao vivo), Melcer con la Orquesta Sinfónica Escocesa de la BBC (Hyperion), sinfonías de Beethoven con la Sinfónica de Malmö (DB Productions) y Prokofiev y Mozart con la Orquesta Solistes Européens Luxembourg (ESL Classics). En septiembre de 2009 el BBC Music Magazine le dedicó la portada a su grabación con la Orquesta Sinfónica Escocesa de la BBC del Concierto para piano núm. 1 de Brahms. Desde la temporada 2023-2024 es el director titular de la Orquesta Sinfónica RTVE y director artístico de la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE.

La mezzosoprano checa nacida en Berlín Štěpánka Pučálková es miembro del conjunto de la Semperoper de Dresde desde la temporada 18/19 con la que ha cantado en 22/23 los papeles de Flora 'La Traviata', Orlovski 'El murciélago', Wellgunde 'El oro del Rin' y ‘El ocaso de los dioses', Waltraute ‘La Valkiria' bajo la batuta de Christian Thielemann y Messagera 'L'Orfeo'. También ha interpretado a Page Urbain ‘Los Hugonotes’, Adalgisa "Norma" y Cherubino ‘Las bodas de Fígaro’. En el festival internacional de música Dvořákova Praha debuta como Cocinera en Rusalka bajo la batuta de Semyon Bychkov con la Filarmónica Checa. En la Isarphilharmonie de Munich canta la Misa en Do mayor de Mozart y por primera vez el solo de mezzosoprano en los Gurrelieder de A. Schönberg en el festival de música Smetanova Litomyšl. Estudió canto en la Universidad Mozarteum de Salzburgo donde recibió la Medalla Lilli Lehmann de la Fundación Mozarteum de esa ciudad. También ha sido distinguida con el premio a la "Mejor Voz Femenina" en el Concours International de Belcanto Vincenzo Bellini de Marsella. En el 50º Festival de Pascua de Salzburgo, debutó como Siegrune en ‘La Valkiria’ con la Sächsische Staatskapelle Dresden, bajo la batuta de Christian Thielemann, rol que repitió en el Festival de Música de Pekín de 2017. Fue solista junto a Plácido Domingo en el concierto de gala "Cumpleaños de Mozart" en el Teatro Prague Estates de Praga e invitada a la Semana Mozart como segunda soprano en la Misa de Mozart ‘Davide penitente’ dirigida por Hans-Jörg Albrecht. También ha interpretado a Charlotte en ‘Werther’ en el Teatro Nacional de Praga, por el que fue galardonada con el Premio del Teatro Nacional para jóvenes artistas de hasta 35 años. Ha sido solista en la ópera de A. Schönberg ‘Moisés y Aron’, Muse/Nicklausse en ‘Los cuentos de Hoffmann’, Rosina en ‘El barbero de Sevilla’ y Olga en ‘Eugene Onegin’. Debutó en la Volksoper Wien en enero de 2020 como Carmen.



Ariam Hernández



Nace en Tenerife, donde se forma como trompista. Posteriormente se gradúa en estudios de canto en el Conservatori del Liceu en Barcelona. Inicia su carrera solista en el Opernstudio y Ensamble de la Opernhaus Zürich. Ha interpretado los roles de Tamino (La flauta Mágica), Don Ottavio (Don Giovanni), Pollione (Norma), Edgardo (Lucia di Lammermoor), Tebaldo (I Capuleti e I Montecchi), Alfredo (La Traviata), Fenton (Falstaff), Faust, Rodolfo (La Boheme) y Arcadio (Florencia en el Amazonas), así como los estrenos mundiales de las óperas Sardanapalo (Liszt), Caruso a Cuba y El Abrecartas (De Pablo). Ha cantado en Théâtre du Capitole de Toulouse, The Dallas Opera, Opernhaus Zürich, Teatro Real de Madrid, Gran Teatre del Liceu, Opéra de Lausanne, Teatro La Fenice, Grand Théâtre de la Ville de Luxembourg, ElbPhilharmonie, Konzerthaus Dortmund, MÜPA Budapest, Kursaal San Sebastián, Teatro Filarmonico Verona, Teatro Regio di Parma, Ópera de Tenerife, Auditorio Nacional de Madrid, Perm Opera, entre otros. Ha sido dirigido por Gustavo Dudamel, Teodor Currentzis, Fabio Luisi, Nicola Luisotti, Nello Santi, Marco Armiliato, Ivor Bolton, Víctor Pablo Pérez, Cornelius Meister, Omer Meir Wellber, Pablo Heras-Casado, Markus Poschner, entre otros. Ha interpretado Magnificat (Bach); Stabat Mater (Haydn); Requiem (Mozart); Christus am Ölberge y 9a Sinfonía (Beethoven); Lobgesang (Mendelssohn); Requiem de Verdi; Stabat Mater (Rossini); Messa di Gloria (Mascagni); Die sieben letzten Worte Christi am Kreuz (Franck); Misa Criolla (Ramírez), Faust Symphony (Liszt), entre otras. Ha colaborado con Staatskapelle Weimar, MusicAeterna, Mahler Chamber Orchestra, Staatskapelle Dresden, Euskadiko Orkestra, Orchestra Sinfonica Siciliana, Orchestra della Svizzera Italiana, entre muchas otras. Ha realizado conciertos en España, Portugal, Alemania, Suiza, Hungría, Suecia, Francia, Italia, China y Japón. Futuros debuts incluyen Jason (Médée), Leicester (Maria Estuardo), Erick (El holandés errante), Walter (La pasajera), entre otros.