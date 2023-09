La Sala Fitz Club ha acogido este jueves la presentación de la nueva temporada de la Corporación bajo el lema ‘RTVE, la que quieres’. La fiesta ha reunido a los máximos responsables y a los principales rostros de los canales y plataformas, con novedades como ‘El Conquistador’, ‘MasterChef Celebrity 8’, la segunda entrega de ‘Dúos Increíbles’, ‘Mañaneros’ y ‘La Plaza’; las series ‘Salón de té. La moderna’, ‘Barrio Inglés’, ‘La ley del mar’, ‘Esto no es Suecia’ y la última temporada de ‘Cuéntame cómo pasó’, y la tercera edición del Benidorm Fest.

La presidenta interina de RTVE, Elena Sánchez Caballero, ha señalado que “estamos en un momento emocionante para RTVE, tras los buenos resultados de audiencias de este verano. Presentamos una temporada en la que el público se va a divertir, entretener y por supuesto, a informar con el rigor de siempre. Nuestra oferta va a ser la mejor de la temporada que ahora comienza”.

La puesta de largo de la programación, conducida por María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, ha contado con las actuaciones de Vicco y su hit ‘Nochentera’; y de tres de los artistas a los que podremos ver este año en ‘Dúos Increíbles’, David Summers, Coti y Paloma San Basilio, encargada de cerrar el acto. Sofía Martín, participante del pasado Benidorm Fest, ha puesto música a la fiesta posterior.

Tras el éxito de las dos primeras ediciones, RTVE ya prepara la tercera edición de Benidorm Fest , que celebrará su final el 3 de febrero de 2024 y que buscará reeditar el éxito de Chanel y Blanca Paloma . Muchos de los artistas de la pasada edición no se han querido perder la presentación de esta tarde. Tampoco ha faltado la pequeña Sandra Valero , que representará a España en Eurovisión Junior en Niza (Francia) el 26 de noviembre con la canción ‘ Loviu’ , que se estrena el próximo 3 de octubre.

Novedades en RTVE Play

La plataforma RTVE Play también llega con novedades, entre ellas su primera ficción original, ‘Esto no es Suecia’, producción creada por Aina Clotet y Sergi Cameron que cuenta sin tapujos las dificultades de la maternidad y paternidad, y 'LateXou', con Marc Giró, que se emitirá para toda España a través de RTVE Play. El programa continuará con su tono informal y divertido y contará con invitados, colaboradores, una banda y un público muy participativo. 'Make up stars', el nuevo talent show de maquillaje presentado por Pilar Rubio y ‘Área 34’, game show con influencers sobre el cambio climático, además de la segunda temporada de ‘Ser o no ser’.

No ha faltado a la cita el centro de producción de RTVE Cataluña, y el de RTVE en Canarias.