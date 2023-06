Áreas de actividade

RTVE Instituto (RTVEin) é unha plataforma global de formación presencial e “online” especializada no sector audiovisual. Actualmente, conta cunha oferta formativa que incorpora catro ciclos de grao superior da familia profesional de imaxe e son, cursos monográficos especializados e másteres dirixidos ao sector audiovisual nos que colaboran varias universidades públicas.

Ademais, imparte formación diversa no ámbito da comunicación a empresas e institucións. Os medios tecnolóxicos e o equipo docente de RTVE Instituto, formado na súa maioría por profesionais da Corporación RTVE con ampla experiencia académica e profesional, son a súa mellor garantía e símbolo de prestixio.

Máis de 50 anos formando a profesionais



RTVE Instituto xurdiu da necesidade de formar, tanto ao persoal técnico, como de produción e realización, nunhas tecnoloxías que eran totalmente descoñecidas nos primeiros anos da televisión en España. Nos seus inicios, o propio persoal de RTVE era ao tempo profesorado e alumnado e compartía cos seus colegas as experiencias cotiás.

Esta iniciativa pronto deu pé a formalizar e recoller todo este coñecemento nuns pequenos cursos que comezaron a impartirse en 1964 . Así naceu o Servizo de Formación de RTVE, que arrincou con cursos abreviados de realización, conferencias sobre técnicas de guión e xestión administrativa, así como seminarios sobre materias relacionadas coa televisión.

En 1967 créase a Escola Oficial de Radio e Televisión e inaugúrase o edificio onde se instala definitivamente o 12 de novembro dese mesmo ano, aínda que os primeiros alumnos chegaron en marzo de 1968. O decreto fundacional sinala que ten a misión de impartir os ensinos necesarios para a capacitación profesional, así como impulsar o progreso técnico, artístico, cultural e educativo da radiodifusión e televisión.

En 1975 , a Escola pasa a denominarse Instituto RTVE. As instalacións estiveron sempre na Dehesa de la Villa, na Cidade Universitaria de Madrid. Este lugar foi sede de diversas institucións relacionadas co mundo audiovisual, como a Escola Oficial de Cinematografía e a Filmoteca Nacional. E en 2023 , co seu salto cara a unha plataforma global de formación, pasa a chamarse RTVE Instituto (RTVEin).