La Orquesta y Coro RTVE cierra su temporada de abono con la Sinfonía núm. 2 de Gustav Mahler dirigida por Pablo González

El maestro Pablo González dirige el vigésimo concierto de la temporada de abono de la Orquesta y Coro RTVE con la Sinfonía número 2 “Resurrección”, de Gustav Mahler. Marco Antonio García de Paz es el director titular del Coro RTVE.

El 11 y 12 de mayo de 2023, la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE bajo la batuta de su director titular, Pablo González, interpreta una de las obras más emblemáticas de Gustav Mahler y de todo el repertorio postromántico, la Sinfonía número 2, ‘Resurrección’ en la que el compositor de Kalischt (hoy República Checa), reflexiona sobre la muerte y la resurrección, en la esperanza de la vida tras la muerte. Fue compuesta entre 1888 y 1894 y se estrenó tal y como llega hoy a nosotros, con todos sus movimientos, en 1895 en Berlín, con la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por el propio Gustav Mahler.

La sinfonía nació como un poema sinfónico en un movimiento, Totenfeier (Ritos fúnebres), pero después, el compositor añadió los otros 4 movimientos, convirtiéndose en una obra de unos 80 minutos de duración. En esta sinfonía, de larga gestación, Mahler introduce, como hiciera Beethoven en su novena sinfonía, la voz, el texto, a través del coro y los cantantes solistas. Es la primera vez que Mahler escribe texto en su corpus sinfónico. Lo hace en el cuarto movimiento, con una canción de su ciclo ‘Des Knaben Wunderhorn’ (El cuerno maravilloso del muchacho) titulada, ‘Urlicht’ (Luz Prístina). Además, en el último movimiento, de más de media hora de duración, introduce el texto del poeta Friedrich Klopstock sobre la Resurrección en el que utiliza la exclamación “Moriré para vivir” en uno de los finales más espectaculares de toda la producción mahleriana y del repertorio sinfónico coral en general.

La mezzosoprano alemana Gerhild Romberger y la soprano malagueña Berna Perles son los cantantes solistas de este concierto.

Los 5 movimientos que forman la Sinfonía número 2 en Do menor de Gustav Mahler son: Allegro maestoso, Andante moderato, In ruhig fliessender Bewegung, Urlicht y In Tempo des Scherzos.

Berna Perles Aunque desde 2014 ya había realizado giras por Francia cantando Contessa y Donna Anna, 2016 supone un punto de inflexión en la carrera de Berna Perles. En él se alza con los primeros premios en los concursos Sevilla y Granada. Desde entonces la soprano malagueña desarrolla una carrera con continua actividad en la que destacan sus recientes debuts como Norma en la Ópera de Oviedo y en el Teatro di Pisa, como Manon Lescaut en Pamplona, o las funciones de Entre Sevilla y Triana de Sorozábal en el Teatro de la Zarzuela junto a Guillermo García Calvo, y en la que tiene un papel importante la colaboración continuada con directores como Giancarlo Andretta, Manuel Hernández Silva o Andrea Marcon, que confían en ella en roles que incluyen Fiordigligi, Gutrune en Götterdämmerung, o Leonora en Fidelio. Próximamente se estrenará como Micaela en Carmen en el Teatro Villamarta de Jerez.

Recientemente debutó en el Liceu, al que regresó en 2022 en dos producciones (Die Zauberflöte junto a Gustavo Dudamel y Trittico de Puccini con Susanna Mälkki) y en el Teatro Real, en cuya temporada participó en el estreno en España de Hadrian de Rufus Wainwright, con el que también visitó por primera vez el Festival de Peralada. Ha cantado también en el Auditorio Parco della Musica de Roma, Opéra Royal de Versailles, y los teatros de la Maestranza, Cervantes, o Campoamor entre otros, y ha sido dirigida directores como Armiliato, Axelrod, Balsadonna, Diakun, Gustavo Gimeno, González, Hirokami, Pablo Pérez, o Zapico. Paralelamente desarrolla una intensa actividad junto a orquestas como la RTVE, Ciudad de Granada, Filarmónica de Málaga, de la Comunidad de Madrid o Sinfónica de Navarra, entre otras.

Entre sus grabaciones destacan un CD de dúos con el barítono Carlos Álvarez y la zarzuela El puñao de rosas con la Orquesta de Córdoba.

Berna Perles nace en Málaga, donde obtiene el Título Superior de Canto con Matrícula de Honor y Premio Extraordinario Fin de Carrera. Cursa un postgrado en el Conservatorio Santa Cecilia de Roma y completa su formación en el Opera Studio de la Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Amplía sus estudios en Viena con la mezzosoprano Glenys Linos. Ha recibido clases magistrales de Renata Scotto, Mirella Freni, Mariella Devia, Teresa Berganza, Monserrat Caballé y Carlos Álvarez.

Gerhild Romberger Gerhild Romberger nació y creció en Emsland (Alemania). Después de graduarse como profesora de música en la “University of Music” en Detmold, completó su preparación vocal preparando su concierto/examen con Heiner Eckels. La mezzosoprano siempre ha centrado su carrera, en ofrecer conciertos por todo el mundo, apoyando especialmente la música contemporánea, con un amplio repertorio clásico que abarca, como mezzosoprano y contralto, la mayor parte de los oratorios del Barroco, de los periodos Clásico y Romántico, así como las obras del siglo XX.

Significativos momentos de su carrera fueron los conciertos con Manfred Honeck y las Sinfonías de Mahler, la Missa solemnis de Beethoven y Grosse Messe de Walter Braunfels. Gerhild Romberger trabaja regularmente con la Orquesta Filarmónica de Berlín, Filarmónica de Los Ángeles, Orquesta Filarmónica Checa de Praga, Orquesta del Gewandhaus de Leipzig, en gira con la Missa Solemnis de Beethoven con la Orchestre des Champs Elysées de París bajo la dirección de Philippe Herreweghe y con el Bavarian Radio Chorus. También ha colaborado con la Pittsburgh Symphony Orchestra y Manfred Honeck en los EE.UU. y en gira por Europa (2ª Sinfonía de Mahler y el Requiem de Mozart).

Ha actuado con la Radio Philharmonisch Orkest en Utrecht y Amsterdam (Stabat Mater de Szymanowski), con la Filarmónica de Viena (Segunda Sinfonía de Karl Amadeus Hartmann) en Hamburgo y Colonia, y en Leipzig con la Gewandhausorchester la Novena Sinfonía de Beethoven y Andris Nelsons. Ofreció una gran gira con la Orquesta del Festival de Budapest e Iván Fischer con La Canción de la Tierra, de Mahler en Zurich, Ginebra, París, Colonia, Lugano y Budapest. En 2017 se la escuchó con la Sinfonía núm. 2 de Mahler, en la nueva sala de la Elbphilharmonie de Hamburgo con Thomas Hengelbrock. Posteriormente cantó en La Scala de Milán la Missa solemnis de Beethoven y Bernard Haitink. Gerhild Romberger ha cantado varias veces con la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE.