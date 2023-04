'Página Dos' entrevista a Mar Padilla y Andrés Barba

'Página Dos' dedica el programa de esta semana a la novela de misterio. Para ello se adentra en una historia de fantasmas junto a Andrés Barba y 'El último día de la vida anterior' y con Mar Padilla descubre los misterios del 'Asalto al Banco Central'. Además, el espacio sobre libros de La 2 conmemora los 20 años de la publicación de la novela ‘El día de Watusi’, del escritor Francisco Casavella.

Oscar López, director y presentador de 'Página Dos', conversa con Andrés Barba sobre ‘El último día de la vida anterior’, protagonizada por una agente inmobiliaria a la que se le aparece un niño "que no es de este mundo". Explica durante la entrevista, que no es la típica historia de fantasmas, "porque el niño no es un muerto entre los vivos".

”Vivimos en un mundo espectral por el impacto de las redes en nuestras vidas", y durante la pandemia este asunto se intensificó hasta el punto de que "teníamos la sensación de que el tiempo se había detenido y vivíamos en bucle". Barba reconoce, la influencia de 'Alicia en el País de las Maravillas' y 'A través del espejo' en su novela. Por este motivo, 'Página Dos' rinde un homenaje a la obra de Lewis Carroll.

Por su parte, Mar Padilla ha centrado su libro en el 'Asalto al Banco Central'. Durante la entrevista, destaca que este oscuro suceso de la Transición ocurrido en 1981 "es berlanguiano y en algunos momentos tiene un toque de vodevil".

El programa también conmemora los 20 años de la publicación de la novela 'El día del Watusi' , de Francisco Casavella, y ofrece un recorrido por las calles de Granada en compañía del Club de los Libros Perdidos.