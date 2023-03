El réquiem de Verdi esta semana, con la Orquesta y Coro RTVE

La Orquesta Sinfónica y Coro RTVE interpreta el Réquiem de Giuseppe Verdi en su décimo sexto concierto de temporada, bajo la dirección de Pablo González. Son los solistas Lianna Haroutounian, soprano; Nancy Fabiola Herrera, mezzosoprano; Antonio Poli, tenor y Kostas Somiriginas, bajo. Marco Antonio García de Paz es el director titular del Coro RTVE.

Verdi comenzó a componer su Misa de Réquiem en París durante las vacaciones de verano de 1873, es decir, hace exactamente 150 años. Su Réquiem, concebido para cuatro solistas vocales, coro mixto y gran orquesta, se estructura en siete movimientos, el segundo de los cuales, Dies Irae, se divide a su vez en diez secciones, donde resuenan con fuerza los «acordes de la fatalidad». El último, Libera me, que no siempre se incluye en los réquiems tradicionales, adquiere aquí un trascendental protagonismo a modo de recapitulación y cierre, de tal manera que el sobrecogedor susurro final de la soprano enlaza con las primeras notas en pianissimo de los violonchelos en el Andante. Es como si, liberado de las servidumbres de la acción escénica, Verdi se hubiera propuesto crear un vibrante pathos musical que combina atmósferas subyugantes con fragmentos de auténtico deleite celestial.

La obra se estrenó el 22 de mayo de 1874. Tal fue el éxito que concitó la obra en la posterior gira de conciertos por Europa (primero en La Scala, luego París, Londres —donde Verdi cambió la fuga con coro del Liber scriptus por el fragmento solista para la mezzo— y Viena) que, durante las interpretaciones, los aplausos del público obligaban a los músicos a hacer pausas entre los movimientos e incluso a cumplir con el requerimiento de los bises.

Pablo González

Reconocido como uno de los directores más versátiles y apasionados de su generación, Pablo González nació en Oviedo y estudió en ‘Guildhall School of Music’ de Londres. Obtuvo el Primer Premio en el Concurso Internacional de Dirección de Cadaqués y en el ‘Donatella Flick’. Ha sido Director Titular de la Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) y, anteriormente, Principal Director Invitado de la Orquesta Ciudad de Granada. En la actualidad es el Director Titular de la Orquesta Sinfónica RTVE y asesor artístico de la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE desde noviembre de 2018…

Pablo González ha dirigido importantes formaciones incluyendo: Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, Netherlands Philharmonic Orchestra, London Symphony Orchestra, Scottish Chamber Orchestra, BBC National Orchrestra of Wales, Royal Philharmonic Orchestra, Warsaw Philharmonic, Orchestre Philharmonique de Liége, NHK Orchestra (Japón), Orquesta Sinfónica Nacional (México), Kyoto Symphony Orchestra, así como las principales orquestas españolas.

Como director de ópera, destaca la dirección de Don Giovanni y L’elisir d’amore en dos exitosos Glyndebourne Tours, Carmen (Quincena Musical de San Sebastián), Una voce in off, La voix humaine, Die Zauberflöte, Daphne y Rienzi (versión concierto) en el Gran Teatre del Liceu (Barcelona) y Madama Butterfly (Ópera de Oviedo).

Recientes y próximos compromisos destacan sus apariciones con la The Hallé (Mánchester), City of Birmingham Symphony Orchestra, Konzerthausorchester Berlin, Frankfurt Radio Symphony, Royal Philharmonic Orchestra, Gürzenich-Orchester Köln, Dresdner Philharmonie, Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern, Helsinki Philharmonic, Lahti Symphony Orchestra (Finlandia), Residentie Orkest, Orchestra della Svizzera Italiana, regresando a la Orquesta Nacional de España, OBC, sinfónicas de Galicia, Bilbao y Asturias entre otras.

Ha colaborado con solistas como Maxim Vengerov, Nikolai Lugansky, Javier Perianes, Khatia Buniatishvili, Beatrice Rana, Renaud Capuçon, Gautier Capuçon, Sol Gabetta, Anne-Sophie Mutter, Isabelle Faust, Frank Peter Zimmermann, Arcadi Volodos, Viktoria Mullova, Johannes Moser, Truls Mork y Viviane Hagner.

Miren Urbieta-Vega





Ha obtenido los máximos galardones en el concurso Francesc Viñas y en los Premios Líricos Teatro Campoamor. Igualmente, premiada en el Concurso Internacional de Canto de Bilbao y el Concours Médoc Bordeaux. Su repertorio incluye Bohème, Turandot, Faust, Le Nozze di Figaro, Don Giovanni, La clemenza di Tito, La finta giardiniera, La favorite, L’elisir d´amore, etc, actuando en el Teatro Real, Gran Teatre del Liceu, ABAO, Ópera Oviedo, Kursaal, Baluarte de Pamplona, Palau de Les Arts, etc.

Ha interpretado los principales roles de las zarzuelas El caserío, Katiuska, Luisa Fernanda, Los gavilanes, La tabernera del puerto, Adiós a la bohemia, además de concatenar varios estrenos en época moderna en el Teatro de la Zarzuela: Melibea, en La Celestina, de Pedrell; Las Calatravas y Benamor, ambas de Pablo Luna. Anteriormente, ha cantado en las premières mundiales de Don Fernando el Emplazado, de Zubiaurre, Juan José, de Sorozábal, La llama, de Usandizaga, La caída de Bilbao, de Luis de Pablo.

Cultiva el oratorio: Ein Deutsches Requiem, de Brahms; Stabat Mater, de Dvorak; Missa Solemnis, de Beethoven; obras sacras de Vivaldi, J. S. Bach, Mozart, Fauré, Rutter, etc. Del repertorio sinfónico conviene destacar: Segunda Sinfonía “Lobgesang”, de Mendelssohn, Segunda, Cuarta y Octava Sinfonías, de Mahler; Poème de L´Amour et de la Mer, de Chausson; Ah, Perfido!, Novena Sinfonía, de Beethoven; cantatas de Arriaga; Sieben frühe Lieder, de Alban Berg, Vier letzte Lieder, de Richard Strauss, etc.

Intérprete habitual de música de cámara, en recitales de lieder y mélodies, canciones españolas y latinoamericanas, sin olvidar su predilección por el repertorio vasco, compilado en su primer recital, Ametsetan, grabado junto con el pianista Rubén Fernández Aguirre, además de la primera grabación de la ópera Maitena, de Charles Colin, ambos registros para el sello IBS Classical.