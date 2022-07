'Helvètica' és el primer programa de disseny de la televisió pública. Presentat per Flora Saura i Òscar Dalmau, tracta tots els vessants i compta amb personalitats del món del disseny. S'emet els diumenges a La 2 de RTVE Catalunya.

L''Helvètica' d'aquesta setmana analitzarà els reptes als quals s'enfronta el disseny del futur, i farà un cop d’ull a diversos projectes de joves dissenyadors que hi volen donar resposta.

Per començar, la Flora Saura intentarà definir quins són aquests reptes de la mà d’Oscar Guayabero, paradissenyador i expert en disseny, i coneixerà Ojalá Projects, una iniciativa d’Anaïs Esmerado que utilitza el disseny com agent de canvi social.

Coneixerem els projectes de dues joves dissenyadores: Terrabee, de Maria Mestre, un projecte ‘multi espècie’ dissenyat per repensar la relació que tenim amb les abelles i afavorir-ne la seva supervivència; i Ema, el sistema sense cables dissenyat per Nastya Kuliábina per tal de fer més amable l’experiència dels més petits als hospitals.

Amb l’Òscar Dalmau continuarem explorant projectes d’estudiants de disseny acompanyat de Josep Puig, que ens ensenyarà alguns dels objectes que han creat els seus estudiants. I acabarem amb una predicció de futur: la Júlia Solans intentarà pronosticar com serà el disseny que ens espera el dia de demà.