'Helvètica' és el primer programa de disseny de la televisió pública. Presentat per Flora Saura i Òscar Dalmau, tracta tots els vessants i compta amb personalitats del món del disseny. S'emet els diumenges a La 2 de RTVE Catalunya.

L''Helvètica' d'aquesta setmana tractarà l'animació i coneixerà qui hi ha al darrere dels projectes d'animació que es dissenyen i es creen als diferents estudis. Veurem com es produeix i planifica tota la preproducció dels projectes fins arribar al producte final.

Acompanyarem la Flora Saura per conèixer Carlos Grangel, dissenyador de personatges per pel·lícules com El príncep d’Egipte, Hotel Transilvània, Kung Fu Panda o La Núvia Cadàver. Amb ell i el seu germà Jordi Grangel coneixerem què cal saber per crear personatges d’aquells que queden per sempre a la nostra memòria.

L'Òscar Dalmau entrevista Rubén Córdoba Schwaneberg RTVE CATALUNYA

Amb l’Òscar Dalmau veurem de prop la feina de l’estudi d’animació Kotoc de la mà de Rubén Córdoba Schwaneberg, responsable de la direcció d’art de sèries com Gormiti o Desafío Champions Sendokai.

La Júlia Solans en mode 'animació' RTVE CATALUNYA

També visitaran Citoplasmas, un estudi referent en stop-motion perquè ens expliquin en què consisteix aquesta tècnica, i Device, un estudi multi estil capaç de donar vida a qualsevol imatge.

I acabarem amb la Júlia Solans, que ens farà de guia per la història de l’animació, com no podria ser d’una altra manera, amb les seves il·lustracions animades.