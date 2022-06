La Orquesta Sinfónica y Coro RTVE ofrece este domingo un concierto en la 71ª edición del Festival de Granada, en el que interpretará la ‘Sinfonía número 3’ de Gustav Mahler, bajo la batuta de su director titular Pablo González, en el Palacio de Carlos V.

Contará con la participación de la contralto solista Wiebke Lehmkuhl y el Coro infantil Elena Peinado. Marco Antonio García de Paz es el director titular del Coro RTVE. El concierto será retransmitido en directo por Radio Clásica y se grabará para emitirlo en ‘Los conciertos de La 2’.

El compositor bohemio Gustav Mahler (1860-1911) escribió su ‘Tercera Sinfonía’ entre 1893 y 1896, pero no se estrenó hasta 1902. Esta obra de grandes dimensiones y 100 minutos de duración es también conocida como ‘El sueño de una mañana de verano’. inspirada, sobre todo en su primer movimiento, en la Naturaleza, la llegada del verano en forma de marcha avasalladora.

La Orquesta Sinfónica y Coro RTVE, acompañada por el Coro Infantil Elena Peinado y con la contralto Wiebke Lehmhkul como solista, interpretará los seis movimientos de esta obra: ‘El despertar de Pan. El verano hace su entrada’, ‘Lo que me dicen las flores del prado’, ‘Lo que me dicen los animales del bosque’, ‘Lo que me dice la noche (el hombre)’, ‘Lo que me dicen las campanas de la mañana (los ángeles)’ y ‘Lo que me dice el amor’.

Coro Infantil Elena Peinado Fundado en 1988 por su actual directora, Elena Peinado (Medalla de Honor del Festival Internacional de Música y Danza de Granada) configura su repertorio con obras de la polifonía popular, autores clásicos y compositores andaluces. Desde 1991 ha participado asiduamente en el Festival Internacional de Música y Danza de Granada, con importantes óperas y sinfonías, y en el Teatro Maestranza de Sevilla. Ha trabajado con prestigiosos directores, como Josep Pons, Adrian Leaper, Frühbeck de Burgos, Eliot Gardiner o Zubin Mehta. Con la Orquesta Ciudad de Granada ha interpretado cantatas, así como conciertos pedagógicos y navideños. Ha actuado en Toulouse con la Orquesta de dicha ciudad, así como en Viena, Roma, Múnich, Alsacia y Nancy. Dentro de nuestro país, en Barcelona, Valencia, Sevilla, Murcia, Almería, y Madrid. Ha colaborado en numerosos festivales benéficos, así como con la Cátedra Manuel de Falla, de la Universidad de Granada.