Disseny de tèxtils, aquest diumenge a 'Helvètica'

'Helvètica' és el primer programa de disseny de la televisió pública. Presentat per Flora Saura i Òscar Dalmau, tracta tots els vessants i compta amb personalitats del món del disseny. S'emet els diumenges a La 2 de RTVE Catalunya.

L''Helvètica' d'aquesta setmana s’endinsa en el món del disseny tèxtil, les tècniques tradicionals, les noves aplicacions i les disciplines més revolucionàries que s’utilitzen per entendre els teixits del futur.

Acompanyarem la Flora Saura a l’escola d’art i disseny La Llotja per conèixer en Joan Albert Sánchez, mestre de taller tèxtil, que ens explicarà algunes de les tècniques comuns per dissenyar i crear tota mena de teixits.

L'Òscar Dalmau i la dissenyadora Nuria Bitria RTVE CATALUNYA

L’estudi Zer Era ens obrirà les portes per conèixer les noves maneres de crear teixits més sostenibles mitjançant la impressió 3D. Amb l’Anna Blanco i la Débora Chodik, de Monday & Co, veurem quin és el procés per dissenyar els estampats de mil colors que elaboren al seu estudi.

L’Òscar Dalmau parlarà de roba de la llar amb la dissenyadora Núria Bitria, per entendre que el disseny tèxtil també pot transcendir la moda i visitarem l’estudi de la Clara Sullà, especialitzada en la creació d’art tèxtil per al confort acústic.

Saps què són les teles wax africanes? RTVE CATALUNYA

Per acabar, farem un viatge il·lustrat de la mà de la Júlia Solans, que ens presentarà l’origen de les meravelloses teles wax d’origen africà.

.