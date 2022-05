El concierto para violonchelo y orquesta en Si menor, de Antonín Dvorák, con el violonchelista David Martín, las folías para guitarra y orquesta de Roberto Sierra y la Sinfonía número 2 de Alexander Borodín son las obras programadas en el Concierto IV y último del XXII Ciclo de Jóvenes Músicos de la Orquesta y Coro RTVE. Participan los galardonados del Concurso Permanente de Jóvenes Intérpretes organizado por Juventudes Musicales de España. El concierto podrá escucharse a las 20:00, por Radio Clásica, y TVE lo grabará para emitirlo próximamente en Los conciertos de La 2.

Un año más, la Orquesta Sinfónica RTVE ofrece el Concierto de Galardonados del Concurso Juventudes Musicales de España. En esta edición son los premiados el violonchelista David Martín y el guitarrista Luis Alejandro García. Encuadrado como IV Concierto del XIX Ciclo de Jóvenes Músicos de la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE, una plataforma de jóvenes talentos tanto en la dirección de orquesta como en la interpretación como solistas, en esta ocasión el director será el maestro Luis Miguel Méndez.

El programa comienza con el concierto para violonchelo y orquesta en Si menor, Op. 104 de Antonín Dvorák (1841-1904), con el chelista leonés David Martín. El autor de la sinfonía del nuevo mundo también escribió este concierto para violonchelo durante la época que vivió en América en 1894 aunque no se estrenó hasta 1896, en Londres. Consta de los movimientos Allegro, Adagio ma non troppo y Finale, allegro moderato y presenta un diseño estructural más sólido que los dos conciertos anteriores de Dvorak, el de piano y el de violín. Está considerada una de las obras maestras del compositor nacido en Bohemia y principal exponente del nacionalismo musical checo junto a Smetana y Janacek. Este concierto es uno de los más interpretados en el repertorio del violonchelo por su belleza melódica y la gran destreza que requiere del solista.

A continuación, sube al escenario del Teatro Monumental el guitarrista tinerfeño Luis Alejandro García, para interpretar junto a la Orquesta Sinfónica RTVE las folías para guitarra y orquesta del pianista y compositor puertorriqueño Roberto Sierra (n.1953). Escrita en 2002, esta obra responde al estilo de este músico formado en Europa con un lenguaje propio basado en texturas caribeñas. Como su nombre indica, está inspirada en las folías, antiguas danzas procedentes de Portugal que tuvieron gran éxito en España en los siglos XVI y XVII.

El concierto finaliza con la interpretación por la Orquesta Sinfónica RTVE dirigida por el maestro Pablo Urbina de la Sinfonía número 2 en Si menor, del compositor ruso Alexander Borodin (1833-1887). Es una de las obras más originales y que mejor definen al músico de San Petersburgo. Aunque en su estreno en 1877 fue un fracaso, Borodin la revisó y al reestrenarla dos años después tuvo un gran éxito y la llamó a partir de entonces su ‘sinfonía heroica’. Musicalmente, es de gran vitalidad rítmica y tiene influencias del canto ortodoxo ruso y de las danzas folklóricas de su país.

La sinfonía se divide en cuatro movimientos: Allegro moderato, Scherzo. Molto vivo, Andante y Finale. Allegro.

Luis Miguel Méndez

Empezó su educación orquestal en la Joven Orquesta de la Sinfónica de Galicia (1997-1999) y de la Joven Orquesta Nacional de España (2000 -2003), Young Janacek Philharmonic, European Union Youth Orchestra y en la Gustav Mahler Jugendorchester. Ha sido invitado a diversos festivales como al Arnold Schoenberg Center como también al Master Music Festival en Kazusa (Japón). Obtuvo el Primer Premio en el Concurso Internacional de Xativa, Juven tudes Musicales de España, Tercer Premio en GHENT(Gante) International Clarinet Competition en 2013… Recibió clases de Esteban Valverde, Vicente Alberola, Walter Boeykens, Michelle Arrignon y Eddy Vanoosthysse… Ha trabajado con directores como Marc Albrecht, Elihu Inbal, Christopher Hoodwood, Pinchas Steinberg, Nicola Luisotti, Jesús López Cobos, Riccardo Muti, Semyon Bychkov, Teodor Currentzis, Michel Plasson, Dan Ettinger… Clarinete Solista de la Orquesta Sinfónica de Madrid en el Teatro Real de Madrid desde el año 2003 hasta 2021. Como profesor ha impartido cursos de clarinete en la Joven Orquesta Nacional de España, JO Soria, JORCAM, así como colaboraciones con la ORTVE y Malaysian Philarmonic Orchestra. Como director, ha colaborado con orquestas como la Oviedo Filarmonía, Orquesta Nacional de España, Orquesta de Extremadura, Orquesta Sinfónica de Madrid, Orquesta Sinfónica de Navarra, Orchestra Sinfonica Siciliana, Joven Orquesta Nacional de España… Dirigió en el Teatro Real en Julio de 2020 la producción de La Traviata que reabría el coliseo madrileño, como también el pasad o mes de Diciembre-Enero la producción de ‘La Bohème’. Ha sido Director Asistente de la Orquesta de Extremadura desde 2018 a 2020 y de la Joven Orquesta Nacional de España. Ha trabajado con las mejores voces del momento como Marina Rebeka, Michael Fabiano, Arthur Rucinsky, Ermonela Jaho, Eleonora Buratto, Ailyn Pérez, Jessica Pratt, Xabier Anduaga, Francesco Demuro, Andrej Filonczyk, Krzysztof Baczyk, Ruth Iniesta, Ismael Jordi, etc….ablo Urbina (1988) creció en Pamplona, donde comenzó sus estudios musicales a los 8 años en el Conservatorio Pablo Sarasate con sus mentores Julián Cano y Koldo Pastor. Becado en 2005 para cursar estudios superiores en la Thornton School of Music de EEUU, en 2014 finaliza su postgrado en el Real Conservatorio de Londres, también becado, bajo la tutela de Peter Stark. Nominado en 2018 al Premio Nestlé & Salzburg para jóvenes directores y semifinalista del Concurso Internacional Maestro Solti 2017, en 2019 Urbina fue nombrado Director Principal de la Orchestra Vitae de Londres, y es actualmente el director asistente de Pablo Mielgo en la Orquesta Sinfónica de las Islas Baleares (donde trabaja regularmente como director invitado) y la Sinfónica de las Américas en Florida, EEUU. De 2017 a 2019 fue director asociado del Festival de Música de Lerici, Italia, en 2019 director asociado del Festival de Música de Al Bustan en Líbano y de 2013 a 2020 fue el Director Musical de la London City Orchestra. Con una gran pasión por hacer que la música clásica sea un vehículo

social y educativo, es un Embajador de la organización The Amber Trust UK para ayudar a personas jóvenes con discapacidad visual, y ha colaborado con muchas otras organizaciones benéficas.

Pablo ha dirigido orquestas que incluyen la Orquesta Sinfónica de Navarra, Orquesta de Cámara de Hong Kong, Orquesta Clásica de Madeira (Portugal), Filarmónica de Málaga, Sinfónica Provincial de Málaga, Orquesta Nacional de Túnez y Orquesta Nacional de Jóvenes (Portugal), y ha asistido a maestros como Leonard Slatkin, Bernard Haitink, Christian Zacharias, Lionel Bringuier, Jonathan Cohen, John Wilson, Pablo Mielgo o Gianluca Marcianò. Actualmente mantiene una estrecha relación con el director asociado de la City of Birmingham Symphony Orchestra, Michael Seal. Recientemente participó en la grabación de la nueva banda sonora para la Casa Batlló de Barcelona.