Stabat Mater, de Dvorák, con Christoph König y la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE

La Orquesta Sinfónica y Coro RTVE interpreta la cantata religiosa Stabat Mater, del compositor checo Antonín Dvorák , bajo la batuta del maestro invitado Christoph König. El concierto cuenta como solistas con la soprano finlandesa Marjukka Tepponen, la mezzosoprano alemana Bettina Ranch, el tenor canario Juan Antonio Sanabria y el bajo finlandés Mika Kares. Marco Antonio García de Paz es el director titular del Coro RTVE. El concierto del viernes 25 de febrero lo retransmite Radio Clásica a las 20:00, y lo grabará TVE para emitirlo el 19 de marzo en Los conciertos de La 2

El oratorio o cantata ‘Stabat Mater’ Op. 58, de Antonín Dvorák (1841-1904), es una de las obras más importantes sobre la Semana Santa y una de las obras religiosas checas más destacadas. Bajo la dirección del maestro invitado, el alemán Kristoph König, la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE interpretará esta obra sinfónico-coral como única pieza del decimotercer concierto de temporada de abono.

Es la primera obra de Dvorák con tema religioso y la estrenó en 1880 en Praga, convirtiéndose con el tiempo en la obra sagrada más conocida y ejecutada del compositor. Parece que fue una reacción de Dvorák a la muerte de tres de sus hijos. El texto describe, en principio, el sufrimiento de una madre cuyo hijo está muriendo en la Cruz, pero puede ampliarse a un concepto universal del dolor y esperanza humanos. La partitura es de gran belleza y combina magistralmente las voces del Coro y los solistas con una rica paleta orquestal. Es una configuración extendida para los 4 solistas vocales (soprano, mezzo, tenor y bajo) y orquesta de las 20 estrofas de la secuencia del Stabat Mater de la liturgia actual.

Consta de 10 partes individuales, de las cuales y desde un punto de vista musical, solo la primera y la última están temáticamente relacionadas:

1. Cuarteto, Coro. Andante con moto (Stabat Mater dolorosa)

2. Cuarteto. Andante sostenuto (Quis est homo, qui non fleret)

3. Coro. Andante con moto (Eja, Mater, fons amoris)

4. Bajo solo, Coro. Largo (Fac, ut ardeat cor meum)

5. Coro. Andante con moto, quasi allegretto (Tui Nati vulnerati)

6. Tenor solo, Coro. Andante con moto (Fac me vere tecum flere)

7. Coro. Largo (Virgo virginum praeclara)

8. Dúo. Larghetto (Fac, ut portem Christi mortem)

9. Alto solo. Andante maestoso (Inflammatus et accensus)

10. Cuarteto, Coro. Andante con moto (Quando corpus morietur)