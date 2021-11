Antonio Gades y Carlos Saura son exponentes de cómo la danza se universaliza a través del cine y protagonizan ‘Un país en danza’ junto a Antonio Najarro. El cine nació dando vida a la imagen fija y desde entonces no ha dejado de crecer y evolucionar. La danza, también arte del movimiento, ha estado siempre relacionada con la pantalla. En su expresión, emoción y ritmo, danza y cine se retroalimentan dándonos artistas que han hecho su obra entre ambas disciplinas.

La obra de Gades y de Saura, un lujo para la pantalla

Antonio Gades y Carlos Saura son una muestra de cómo la danza se universaliza a través del cine. Todo es ritmo. La danza en el cine y el cine en la danza será el tema del que tratarán Carlos Saura y Maria Esteve, Eugenia Eiriz y Estela Arauzo, depositarias del legado de Gades.

Carlos Saura recordará con gran admiración de Antonio Gades cropper

Saura ha contribuido a la divulgación y visibilidad de la danza. Hablando de su pasión por el flamenco, desvelará que es un arte que él mismo quiso probar como bailaor, “una barbaridad”, recuerda. “Quizá por eso más tarde, en venganza he hecho las películas de flamenco: lo que no podía bailar yo, lo hacían los demás”. En aquellas películas refleja la expresión, sensibilidad y pasión de la danza española. “Yo he llegado a hacer repetir una escena, cuando ya la toma era buena, por el placer de ver a un grupo bailar, fascinado con eso, lo he mandado repetir”, confiesa.

Antonio Gades, inconfundible pose

Gades es una de las figuras más icónicas de nuestra danza, como señalará Eugenia Eiriz, directora de la Fundación Antonio Gades: “La danza es el alma de nuestro país y habla de nuestra historia”. Hablando de Gades, recordará las palabras de Caballero Bonald sobre el bailarín: “Siendo el más universal de nuestros bailarines es también el más íntegramente español”, para destacar la mezcla que se daba en él entre lo culto y lo popular, que era su máxima inspiración. Gades ha reflejado en su danza nuestras raíces, cultura, legado y el arte de la danza española.

Carlos Saura y Antonio Najarro

Con Gades, Saura ha trabajado en ‘Carmen’, ‘Bodas de sangre’ y ‘El amor brujo’. “Era una persona, que iba encogido, parecía insignificante, pero luego se ponía a bailar y se convertía en un monstruo. Era un artista sublime”, recuerda. “Él era un enamorado de la literatura la pintura y el cine, en él todas las artes eran instrumentos para poder contar su historia’, añadirá María Esteve, su hija y presidenta de la Fundación. “El necesitaba comunicar, y comunicaba interpretando”.

María Esteve hablará de su padre, Antonio Gades