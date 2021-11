La Orquesta Sinfónica RTVE , dirigida por el maestro Miguel Ángel Gómez-Martínez, interpretará tres obras: ‘Alén’ de Eduardo Soutullo, ‘El amor brujo’ de Manuel de Falla con la cantaora Esperanza Fernández, y la ‘Sinfonía nº1’ de Felix Woyrsch. Radio Clásica ofrecerá el concierto del viernes a partir de las 20:00 horas y TVE lo grabará para emitirlo posteriormente en Los conciertos de La 2.

Comenzará con ‘Alén’ (‘Más allá’) del compositor Eduardo Soutullo, galardonada con el X Premio de Composición AEOS-Fundación BBVA. En palabras de Soutullo “es un homenaje a un monumento megalítico que tenemos en Galicia, que es la Porta do Alén, la puerta al más allá, que había que atravesar para acceder a la otra dimensión”.

A continuación, la Orquesta Sinfónica RTVE y la cantaora granadina Esperanza Fernández interpretarán ‘El amor brujo’ de Manuel de Falla. Y finalizará con la ‘Sinfonía nº1 en Do menor’, de Felix Woyrsch.

Esperanza Fernández

Actualmente es una de las voces principales del cante flamenco. Ha actuado en Nueva York, París, Bergen, Lisboa, Brasilia, Marrakech, Colonia, Bruselas, Roma, Toulouse, Connecticut, Atenas o Jerusalén. Nombres como Yehudi Menuhin, Rafael Frühbeck de Burgos, Mauricio Sotelo, Edmon Colomer, Rosa Torres Pardo, Enrique Morente, Noa, Kiko Veneno, entre otros; y formaciones como el Trío Accanto, Perpectives Ensemble (NYC), Lim (Madrid), ONE, OBC, Orquesta Filarmónica de Málaga, Orquesta Joven de Andalucía o The Wesleyan Ensemble of the Américas, galonan la carrera de Esperanza Fernández.

Con su tercer trabajo discográfico, ‘Mi voz en tu palabra’, con poemas de José Saramago, celebra con éxito su gira por España y Europa. Ha participado en la película-documental ‘Playing Lecuona’. Sus espectáculos ‘De lo Jondo y verdadero’ y ‘Oh Vida!’ han cosechado grandes éxitos.