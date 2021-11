José María García se enfrenta a 'La matemática del espejo'

El invitado de esta semana en ‘La matemática del espejo’ es José María García, el periodista que inventó la radio deportiva de madrugada. Carlos del Amor charlará con él en el centro del campo del estadio de Vallecas sobre su larga carrera, sus méritos, sus frustraciones, sus renuncias, sus arrepentimientos y se mojará cuando llegue el momento de hablar de su lucha por el liderato de la radio nocturna.

“Buenas noches y saludos cordiales” fueron sus primeras palabras durante más de 6.000 madrugadas. Millones de españoles se acostaron con él noche tras noche a lo largo de 20 años. Lo llamaban ‘Supergarcía’ o ‘Butanito’, y de él se han dicho muchas cosas, algunas halagadoras y otras no tanto, porque como él mismo dice “la unanimidad es de tontos”.

José María García luchó por el liderato de la radio nocturna durante 20 años

Durante la entrevista conoceremos a un García que ya no trasnocha, que disfruta de sus nietas y al que le preocupa la salud del periodismo. “No echo de menos el micrófono, sino el periodismo que hacíamos. Ahora el periodismo en España está muerto”, confiesa durante la entrevista. Contará a Carlos del Amor lo que entiende él por un buen periodista y le detallará el alto precio que tuvo que pagar por ejercer “esta bendita profesión”. “A los periodistas de hoy les reclamaría valentía”, comenta García, la misma que tuvo él para plantarle cara a un cáncer.

José María García luchó noche tras noche por ser líder en una época en la que parecía valer todo. “No me gusta perder ni a las tres en raya. Yo tenía conmigo mismo y con mis colegas una lucha endemoniada por ser el primero en hacer una entrevista. Me cabreaba y me molestaba que no vinieran primero a mi programa”, confiesa el veterano locutor.

Se retiró en 2002 sin decir ni adiós, pero ¿por qué? ¿Se arrepiente de ello? ¿Seguiría hoy en día luchando por ser el primero en entrevistar a un protagonista? Todas estas preguntas y muchas más son las que le hará Carlos del Amor a José María García cuando se sienten frente a frente en ‘La matemática del espejo’