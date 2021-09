'Noms propis' és el programa d'entrevistes en profunditat de RTVE Catalunya amb convidats amb una filosofia de vida optimista i amb la capacitat de contagiar-la. Dirigit i presentat per Anna Cler, s'emet els dimecres i dissabtes a La 2.

RTVE Catalunya emet aquest dimecres la visita de Lídia Masllorens a 'Noms propis', programa que té com a escenari el Mercantic de Sant Cugat del Vallès. La pintora explica com ha evolucionat la seva obra i altres històries que ens ajudaran a entendre el seu recorregut.

Lídia Masllorens és una enamorada de les cares, per això la seva pintura va de cares i de gran format. Diu que pinta a partir de fotos que ella mateixa fa, perquè una de les seves altres passions és la fotografia. Però el més sorprenent és que les eines que utilitza per pintar no són les més habituals. Fa servir escombres, baietes o draps, paper reciclat o pintura acrílica negra.

La seva feina ha evolucionat fins a les emocions més íntimes, cares en primer pla. Aquest procés s'ha vist en les diferents exposicions i fires tant a Espanya com a la resta d'Europa i els Estats Units.

Masllorens és una pintora diferent que abans de dedicar-se professionalment, va fer de mestre. Ens explicarà quin ha estat el seu recorregut i d'altres històries de la seva vida que ens ajudaran a conèixer millor el personatge.