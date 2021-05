La Orquesta Sinfónica RTVE ofrece el cuarto Concierto del XXI Ciclo de Jóvenes Músicos, en el que participan los galardonados del Concurso Permanente de Jóvenes Intérpretes organizado por Juventudes Musicales de España: el cuarteto Kebyart Ensemble y la pareja formada por la soprano Magalí Sare y el guitarrista Sebastià Gris. Podrá escucharse en directo en Radio Clásica y se emitirá próximamente en ‘Los conciertos de La 2’.

Comienza con el ‘Concierto para cuarteto de saxofones y orquesta’, del compositor Philip Glass con el cuarteto Kebyart Ensemble, formado por el saxo soprano Pere Méndel, el saxo alto Víctor Serra, el saxo tenor Rober Seara y el saxo barítono Daniel Miguel Guerrero.

A continuación, cinco temas clásicos de jazz. El primero, de Cole Porter: ‘Why can’t you behave’. Le siguen tres éxitos de George Gershwin (‘I’ve got a crush on you’, ‘But not for me’ y ‘Someone to watch over me’) y el tema de Bernice Petkere ‘Close your eyes’, con la soprano Magalí Sare y el guitarrista Sebastià Gris.

El concierto finaliza con el maestro Pablo Urbina, que dirige la Orquesta Sinfónica RTVE, en los movimientos de la ‘Suite’ del ballet ‘Fancy Free’ de Leonard Bernstein.

Pablo Urbina En 2019, Pablo Urbina fue nombrado director principal de la Orchestra Vitae de Londres. Actualmente es director asistente de Pablo Mielgo en la Orquesta Sinfónica de las Islas Baleares (donde trabaja regularmente como director invitado) y la Sinfónica de las Américas en Florida. Ha dirigido la Orquesta Sinfónica de Navarra, la de Cámara de Hong Kong, o la Clásica de Madeira. Y ha asistido a grandes maestros como Leonard Slatkin, Bernard Haitink, Christian Zacharias, Lionel Bringuier, Jonathan Cohen, Pablo Mielgo.

Kebyart Ensemble Es una de las agrupaciones más prometedoras de la escena musical actual. Su brillante carrera ha despertado el interés de las principales salas de concierto europeas. Han sido seleccionados como ECHO Rising Stars para la temporada 2021-22. La cristalización de este logro será su debut en una veintena de auditorios y festivales como el Concertgebouw de Amsterdam, la Elbphilharmonie de Hamburgo, el Musikverein de Viena, la Philharmonie de Paris, el Festspielhaus Baden-Baden… Sus interpretaciones los han llevado a ganar algunos de los premios europeos más notorios en música de cámara.

Magalí Sare Debutó con nueve años en los coros escénicos del Gran Teatre del Liceu. De 2012 a 2020 fue la voz soprano del Quartet Mèlt, con el que realizó giras por Europa. Han editado dos discos y ganaron la 3ª edición del programa ‘Oh Happy Day’ de TV3 en 2015. En 2018 se convirtió en la voz de las canciones de la pianista y compositora Clara Peya con el disco titulado ‘Estómac’ (Satélite K). Este mismo año lanzó su primer disco como compositora ‘Cançons d'amor i dimonis’ (Autoeditado). Su proyecto personal tiene continuidad en los dos singles que ha publicado en 2020: ‘Cronos’ y ‘Beber de ti’.