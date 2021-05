Concierto para violonchelo nº1 de Haydn con Pablo Ferrández y Sinfonía del Nuevo Mundo, de Dvorák

El joven chelista madrileño Pablo Ferrández vuelve a tocar con la Orquesta Sinfónica RTVE en el vigésimo y último programa de la temporada de abono de conciertos de la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE. Bajo la batuta del maestro titular Pablo González, Pablo Ferrández interpretará el Concierto para violonchelo y orquesta número 1 en Do mayor de Joseph Haydn. Además, la Orquesta Sinfónica RTVE con su director titular ofrecerán la Sinfonía nº 9 en Mi menor Op. 95, ‘Del Nuevo Mundo’ de Antonín Dvořák. El concierto del viernes 7 de mayo lo emitirá Radio Clásica ese mismo día a las 20:00 y se podrá ver en Los conciertos de La 2 el sábado 22 de mayo.

Compuesto por Franz Joseph Haydn entre 1752 y 1765, el Concierto para violonchelo y orquesta en Do mayor que se creía perdido, fue redescubierto por el archivero del Museo Nacional de Praga, Oldrich Pulkert en 1961, y reestrenado en tiempos modernos en 1962, tal y como nos recuerda Luis Suñén en las notas al programa. Hasta ahora siempre se solía interpretar el concierto nº 2 en Re mayor. Haydn compuso el concierto en Do mayor para el chelista de la orquesta de los Esterházy, Joseph Franz Weigl, orquesta que dirigía el compositor, entonces al servicio de esta familia de la aristocracia húngara. Como en otras obras compuestas para él, es de gran exigencia técnica para el intérprete y explora las posibilidades polifónicas del instrumento. Está considerado como uno de los mejores trabajos de juventud de Haydn.

El concierto para violonchelo y orquesta en Do mayor Hob. VIIB/1 de Franz Joseph Haydn que interpretará Pablo Ferrández con la Orquesta Sinfónica RTVE bajo la dirección de Pablo González se divide en tres movimientos: Moderato, Adagio y Allegro molto.

El concierto de esta semana finaliza con una de las piezas sinfónicas más populares del compositor eslavo Antonín Dvořák, su Sinfonía número 9 en Mi menor, Op. 95, más conocida como “del nuevo mundo”. Estrenada en 1893 en el Carnegie Hall de Nueva York, constituyó un éxito rotundo y la fama de su autor se extendió por todo el mundo, hasta el punto de que después de ésta, decidió no escribir más sinfonías. En esta obra, considerada una de las cumbres del sinfonismo romántico, Dvořák supo aunar de una forma original la tradición musical occidental de la vieja Europa en lo relativo a la orquestación y el contrapunto con la música del nuevo continente, la que provenía de la cultura autóctona como los espirituales negros y el folclore indio. La novena sinfonía de Antonín Dvořák consta de 4 movimientos: Adagio-Allegro molto, Largo, Scherzo. Molto vivace y Allegro con fuoco.

Pablo González

Reconocido como uno de los directores más versátiles y apasionados de su generación, Pablo González nació en Oviedo y estudió en ‘Guildhall School of Music’ de Londres. Obtuvo el Primer Premio en el Concurso Internacional de Dirección de Cadaqués y en el ‘Donatella Flick’. Ha sido Director Titular de la Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) y, anteriormente, Principal Director Invitado de la Orquesta Ciudad de Granada. En la actualidad es el Director Titular de la Orquesta Sinfónica RTVE además de asesor artístico de la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE.

Pablo González ha dirigido importantes formaciones incluyendo: Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, Netherlands Philharmonic Orchestra, London Symphony Orchestra, Scottish Chamber Orchestra, BBC National Orchrestra of Wales, Royal Philharmonic Orchestra, Warsaw Philharmonic, Orchestre Philharmonique de Liége, NHK Orchestra (Japón), Orquesta Sinfónica Nacional (México), Kyoto Symphony Orchestra, así como las principales orquestas españolas. Como director de ópera, destaca la dirección de Don Giovanni y L’elisir d’amore en dos exitosos Glyndebourne Tours, Carmen (Quincena Musical de San Sebastián), Una voce in off, La voix humaine, Die Zauberflöte, Daphne y Rienzi (versión concierto) en el Gran Teatre del Liceu (Barcelona) y Madama Butterfly (Ópera de Oviedo).

Recientes y próximos compromisos destacan sus apariciones con la The Hallé (Mánchester), City of Birmingham Symphony Orchestra, Konzerthausorchester Berlin, Frankfurt Radio Symphony, Royal Philharmonic Orchestra, Gürzenich-Orchester Köln, Dresdner Philharmonie, Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern, Helsinki Philharmonic, Lahti Symphony Orchestra (Finlandia), Residentie Orkest, Orchestra della Svizzera Italiana, regresando a la Orquesta Nacional de España, OBC, sinfónicas de Galicia, Bilbao y Asturias entre otras.

Ha colaborado con solistas como Maxim Vengerov, Nikolai Lugansky, Javier Perianes,

Khatia Buniatishvili, Beatrice Rana, Renaud Capuçon, Gautier Capuçon, Sol Gabetta,

Anne-Sophie Mutter, Isabelle Faust, Frank Peter Zimmermann, Arcadi Volodos,

Viktoria Mullova, Johannes Moser, Truls Mork y Viviane Hagner.