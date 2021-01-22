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Corporación RTVE
Sobre nosotros

Contacto

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El 'Pirulí', en la sede de RTVE en Torrespaña.
El 'Pirulí', en la sede de RTVE en Torrespaña.

Dirección de Comunicación de RTVE

Edif. Prado del Rey. Avda. Radio Televisión, 4
28223 POZUELO DE ALARCON (MADRID)
Teléf. (+34) 91 581 70 00
rtve.dircom@rtve.es

Dirección Comercial de RTVE

Avda. de Radio Televisión, 4
28223 POZUELO DE ALARCON (MADRID)
Teléf. (+34) 91 581 70 00

Televisión Española

Dirección de TVE 
Edif. TVE. Avda. Radio Televisión, 4
28223 POZUELO DE ALARCON (MADRID)
Teléf. (+34) 91 346 40 00 Fax (+34) 91 346 30 55

Dirección de Informativos de TVE 
Torrespaña. Alcalde Sáinz de Baranda, 92
28007 MADRID
Teléf. (+34) 91 346 80 00 Fax  (+34) 91 346 87 30

Corresponsalías 

Centros Territoriales RTVE

Radio Nacional de España (RNE)

Dirección de RNE 
Casa de la Radio 
Avda. Radio Televisión, 4 
28223 POZUELO DE ALARCON (MADRID)
Teléf. (+34) 91 346 10 00 Fax (+34) 91 518 32 40

Red de emisoras

Corresponsalías

Dirección de RTVE Digital

Alcalde Sáinz de Baranda, 92
28007 MADRID
Teléf. (+34) 91 581 70 00
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