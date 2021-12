Lotería de Navidad: "Hasta más de 3.000 euros se ha llegado a pagar por un boleto"

Los décimos de Lotería de Navidad se convierten en objeto de deseo de muchos coleccionistas después del Sorteo Extraordinario del Gordo. Los apasionados de la loterofilia han llegado a pagar elevadas cantidades de dinero por tener entre sus manos un billete que en su día no resultó ser agraciado con ningún premio. “Hasta más de 3.000 euros se ha llegado a pagar por un boleto”, ha afirmado a RTVE.es el presidente de la Asociación Española de Coleccionistas de Lotería (AECLOT), Daniel Alonso.

El décimo con el número 240243, ha sido por el que más se ha pagado. Se trata de un billete de 1812, año del primer sorteo de la Lotería actual, durante el reinado de Fernando VII. Fue el año que empezó la Lotería Moderna, de los que a día de hoy son inexistentes. “No se ha vuelto a pagar semejante cantidad por un décimo, son prácticamente imposibles de conseguir. Ya no tenemos conocimiento de que haya alguno más”, ha señalado Alonso.

El mercado del coleccionismo de Lotería de Navidad “es muy variable”. Actualmente un aficionado a coleccionar billetes de Lotería de Navidad por un décimo del siglo XIX, que son los más codiciados “están pagando en torno a los 70 y 80 euros”, ha puntualizado el experto en coleccionismo.

Hacerse con décimos desde los años 70 a la actualidad es más asequible y puede costar unos 3-4 euros el año completo. Mientras que por décimos anteriores, pero dentro del siglo XX, un coleccionista puede pagar por el año completo entre 300 y 400 euros.

Un décimo de Lotería de 1816

Uno de los décimos de Lotería de Navidad más buscados entre los coleccionistas es el primero en el que aparece la leyenda de Lotería de Navidad, que es de 1897, “anteriores a ese todos los del siglo XIX y a partir de 1812 para adelante son muy buscados. Hay varios coleccionistas que los tienen”, ha agregado Alonso.

La colección del presidente de la Asociación Española de Coleccionistas de Lotería es bastante amplia y contiene billetes de lotería de muchos años, pero que no ha terminado aún. El décimo más antiguo que tiene es uno de 1816, que consiguió “a través de un amigo, fue él quien lo localizó. Había dos seguidos, yo me quedé uno y él otro. No eran décimos, eran cuartos porque el billete de Lotería contenía cuatro números”.

Un cuarto de Lotería de Navidad del año 1816 D.A

Daniel Alonso posee un décimo de cada sorteo que ha habido desde 1936 hasta la actualidad, de entre 1900 y 1936, tan solo tiene boletos de cuatro sorteos de cada año (Navidad, El Niño, un sorteo ordinario y uno especial), y en cuanto a los décimos entre 1812 y 1900, trata de conseguir uno de cada año.

Hay coleccionistas que empiezan desde niños guardando décimos de Lotería, como es el caso de Daniel, otras que las cogen porque las heredan de la familia y ellos se encargan de continuarlas. “Entre los 70 y los 80 había mucha afición por coleccionar lotería. Y fue porque un año la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) dedicó las ilustraciones de los boletos a la Filatelia. Entonces, los filatélicos comenzaron, además de los sellos, a interesarse por coleccionar los décimos”, cuenta Alonso.