Comienza la temporada de conciertos 2019/2020 de la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE, bajo la dirección de su nuevo director titular Pablo González, con la novedad de que el concierto del jueves pasa a celebrarse el sábado. Componen el programa el concierto para piano n. 2 de Prokofiev, con Nikolai Demidenko como solista, y la sinfonía n. 5 de Shostakovich. El concierto del viernes 11 de octubre, lo retransmite, en directo, Radio Clásica, y lo grabará TVE para emitirlo en Los conciertos de La 2.

Bajo el título de Música Bajo Sospecha, este eje temático de la programación de la temporada 2019-2020 de la Orquesta y Coro RTVE, es, según Pablo González “un retrato musical de tres décadas de música soviética a través de varias obras clave de Shostakovich y Prokofiev, una oportunidad para reflexionar sobre la grandeza de unos artistas que tuvieron que hacer frente a enormes dificultades para poder expresarse, cuando eso suponía literalmente arriesgar su vida. Estos dos compositores están presentes en los dos primeros conciertos de la temporada”.

Sergei Prokofiev compuso su Concierto para piano número 2 en 1913, en apenas seis meses, reflejando el gran virtuosismo al piano que exhibía en sus conciertos el compositor ruso. Pero en 1923 reconstruyó de memoria la orquestación de esta partitura que se perdió en 1918 y la revisó ampliando los recursos emocionales y estilísticos del primer concierto para estrenarla en París en 1924 con el propio Prokófiev al piano.

El concierto para piano número 2 en Sol menor, Op.16 que interpretará el pianista ruso Nikolai Demidenko, consta de cuatro movimientos: Andantino, Scherzo:Vivace, Intermezzo: Allegro moderato y Finale: Allegro tempestoso.



No salimos de la antigua Unión Soviética porque en la segunda parte del concierto inaugural de la temporada, llega la Sinfonía número 5 en Re menor, Op. 47 de Dmitri Shostakovich. El compositor ruso escribió esta sinfonía en 1937, bajo la presión de las ideas estéticas del régimen de Stalin, pero, a la vez, sin querer traicionar del todo sus convicciones musicales. Se divide en los tradicionales cuatro movimientos (Moderato, Allegretto, Largo y Allegro non troppo), y tiene, como afirma Miguel Ángel Marín en las notas al programa, “un tono expresivo profundo y trágico que bajo su apariencia sencilla esconde algunas paradojas, algo muy propio de la refinada ironía de Shostakovich”.

Pablo González



Reconocido como uno de los directores más versátiles y apasionados de su generación, Pablo González nació en Oviedo y estudió en 'Guildhall School of Music' de Londres. Obtuvo el Primer Premio en el Concurso Internacional de Dirección de Cadaqués y en el 'Donatella Flick'. Ha sido Director Titular de la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña (OBC) y, anteriormente, Principal Director Invitado de la Orquesta Ciudad de Granada (OCG).

Pablo González ha dirigido importantes formaciones incluyendo: Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, Netherlands Philharmonic Orchestra, London Symphony Orchestra, Scottish Chamber Orchestra, BBC National Orchrestra of Wales, Royal Philharmonic Orchestra, Warsaw Philharmonic, Orchestre Philharmonique de Liége, NHK Orchestra (Japón), Orquesta Sinfónica Nacional (México), Kyoto Symphony Orchestra, así como las principales orquestas españolas.

Como director de ópera, destaca la dirección de Don Giovanni y L'elisir d'amore en dos exitosos Glyndebourne Tours, Carmen (Quincena Musical de San Sebastián), Una voce in off, La voix humaine, Die Zauberflöte, Daphne y Rienzi (versión concierto) en el Gran Teatre del Liceu y Madama Butterfly (Ópera de Oviedo).

Recientes y próximos compromisos destacan sus apariciones con The Hallé, City of Birmingham Symphony Orchestra, Konzerthausorchester Berlin, Frankfurt Radio Symphony, Royal Philharmonic Orchestra, Gürzenich-Orchester Köln, Dresdner Philharmonie, Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern, Helsinki Philharmonic, Orchestra della Svizzera Italiana, regresando a la ONE, OBC, sinfónicas de Galicia, Bilbao y Asturias entre otras.

Pablo González es, desde el 1 de septiembre de 2019, el Director Titular de la Orquesta Sinfónica RTVE además de asesor artístico de la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE.