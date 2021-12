Las niñas que "revolucionaron" la Lotería de Navidad

Parece que llevan toda la vida cantando la Lotería de Navidad, pero a decir verdad, las primeras niñas de San Ildefonso aparecieron hace solo 30 años, casi antes de ayer, si tenemos en cuenta que este sorteo extraordinario tiene más de 200 años de historia y que los niños de este colegio llevan desde entonces repartiendo suerte.

El del 22 de diciembre de 1986 no fue un sorteo más. Aquel día, cinco niñas de entre 11 y 13 años se conviertieron en las protagonistas indiscutibles de la Lotería de Navidad ya que por primera vez había chicas repartiendo suerte, algo que provocó algunos "celillos" entre los chicos.

Las que abrieron la veda fueron Adelaida, Carolina, Penélope, Esther y Mónica. "Al ser las primeras niñas de la lotería había muchísima expectación y nos quería ver todo el mundo. Nos hicieron decenas de entrevistas y fue muy divertido. Fuimos las estrellas", recuerda una de las pioneras.

Y fue posible porque en 1981 la Residencia Internado de San Ildefonso dejó ser exclusivamente para chicos y pasó a ser mixta. Las primeras niñas no participaron hasta tres años después, porque era necesario que estuvieran en un curso alto para que supieran leer bien los números. En aquellos años, eran "muy pocas" niñas en el internado y los sorteos las "unieron mucho".

"La verdad es que el salón estaba abarrotado e impresionaba tanta cámara", rememora una de estas primeras niñas que hicieron historia en la Lotería de Navidad.

Todas sabían de la gran responsabilidad que era participar en el sorteo más esperado del año: "Nos decían que no podíamos equivocarnos porque ese premio a lo mejor iba a una familia que necesitaba el dinero", explica otra.

Un sorteo accidentado

Han pasado muchos años, pero la ilusión que tienen los niños de San Ildefonso cada 22 de diciembre permanece inalterable. Todos, antes y ahora, sueñan con sacar el Gordo. En 1986, Carolina Pellicó, la pequeña de las cinco pioneras logró hacer realidad su sueño.

Fue la primera niña de San Ildefonso en cantar el primer premio, aunque no fue tal y como hubiera soñado a priori. Y es que el sorteo de 1986 fue el más accidentado de la historia que se recuerda. "Estaba tan nerviosa que no vi bien la bola y canté 25 millones de pesetas en vez de 250 millones y me equivoqué. No nos dimos cuenta hasta que llegamos a la mesa", recuerda Pellicó.

01.36 min El de 1986 fue el sorteo de Lotería de Navidad más polémico

La equivocación, cuando se subsanó, provocó un gran revuelo en el salón donde se celebraba el sorteo. Pero no fue el único error ese año. Otra de las niñas confundió una bola de 120 millones de pesetas del segundo premio con una de 125.000 pesetas.

03.16 min Pieza sorteo de Navidad 1986

Treinta años después, el día del sorteo sigue siendo un día muy especial para aquellas primeras niñas de la suerte que no conciben un 22 de diciembre sin estar pendiente del típico soniquete de la Lotería de Navidad. "Me emociono al ver el sorteo y por unas horas me gustaría volver", reconoce una de las protagonistas de entonces.