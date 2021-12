El anuncio de la Lotería de Navidad de este año, que se presentó el pasado lunes, ha sido como un 'tsumani' para Pilar Enfedaque, pues ha pasado de ser una total desconocida a convertirse en toda una estrella de la televisión al interpretar al personaje principal del spot, el de Carmina, la entrañable abuela despistada que cree que ha ganado 'El Gordo'.

A sus 84 años, Pilar derrocha simpatía y una vitalidad envidiable. Es una recién llegada al mundo de la interpretación y de los focos, pero tiene un desparpajo y una soltura ante las cámaras que parece que lo lleva haciendo años.

Sin embargo, hasta ahora su vida era la de cualquier ama de casa viuda que tiene tres hijos y unos cuantos nietos y a los que se ha dedicado por completo: "Estoy muy contenta y encantada porque ni por asomo podría pensar que a mis años podría pasarme esto porque nunca hecho nada de cine, ni teatro ni televisión", explica entusiasmada a RTVE.es.

Interpretar a Carmina fue "una gran responsabilidad" , como asegura Pilar, pero no fue muy difícil aprenderse el guión porque "no había textos" y le decían que dijera "lo que se le ocurriera".

Pilar tuvo que trasladarse durante poco más de una semana desde Madrid, de donde es y vive, a Asturias para el rodaje : "Fueron ocho días con jornadas intensas de rodaje pero fue una gran experiencia. Todo el equipo que trabajó en el anuncio se portaron como si fueran mi familia, estaban todos muy pendientes de mí, me trataron fenomenal".

Todo empezó en septiembre : "Un miércoles hice las fotos, y me llamaron el viernes para que acudiera a un casting al lunes siguiente. Luego hice cuatro o cinco castings más hasta que se decidieron por mí. Llegué en el momento adecuado, cuando estaban buscando abuelas", comenta risueña.

Sorpresa en su familia

El rodaje se llevó tan en secreto que ni siquiera sus hijos y nietos supieron cuál era el anuncio para el que había sido fichada hasta el pasado lunes. “Eso fue lo más impactante para ellos: descubrir que yo era la protagonista”, señala al tiempo que añade que todos están “muy orgullosos” de su papel. Y además, ha provocado tal expectación que ha recibido llamadas de familiares con los que hacía meses que no hablaba.

Como la abuela Carmina del anuncio, Pilar reconoce ser un poco despistada hasta el punto que muchas veces no sabe “ni en qué día” vive, pero aun así duda que pudiera confundirse tanto como la protagonista que cree que le toca el Primer Premio de la Lotería de Navidad.

Lo que si tiene claro es que ella, al igual que Carmina, si ganara 'El Gordo', se lo daría a sus hijos. Es por eso, dice, que no fue difícil interpretar a la entrañable abuelita. "Era como la vida real. Yo suelo jugar a la lotería y lo hago para dárselo a mis hijos. Pienso que todas las madres juegan con esa ilusión de favorecer a sus hijos", explica.

Sobre qué pasaría si fuera Carmina y al día siguiente descubriera que no es verdad que ha ganado 'El Gordo', Pilar afirma que no se lo ha planteado pero está convencida de que aunque "fuera frustrante", seguro que se "sentiría muy agradecida de que todo el mundo la hubiese acompañado en ese día" en la celebración.

De momento, hasta que no pase el sorteo el próximo 22 de diciembre, por contrato no puede hacer ningún otro anuncio, pero Pilar no descarta seguir en el mundillo publicitario. En definitiva, ha nacido una estrella.