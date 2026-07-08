Querer a quien te ha querido, Cupido llega con mucho "Amor compartido"

"Un álbum muy Cupido" así lo definía el grupo, que se ha pasado por los estudios de Mañana más para hablar con Ángel Carmona sobre último trabajo Amor Compartido. El tercer álbum de la banda se estrenó el pasado 19 de junio y llega con once canciones, de las cuales una no está disponible aún. Un proyecto que cuenta con multitud de colaboraciones, una por cada canción disponible. Sin Pimp Flaco en el estudio, Al García, Luichy Boy, Dannel Rodríguez y Toni D hablaron sobre las novedades que presenta este proyecto y lo que mantiene respecto a otros. Evolución y cambio pero manteniendo la esencia.

Uno de los tema del disco es 'Maldito cupido', en la que colabora el artista Cuco. Un tema en el que se habla de las relaciones, lo que pasa cuando estas terminan y otras comienzan ¿Cómo gestionas ver a tu ex con otrx? En definitiva, querer bien a quien te ha querido. Grupo y presentador reflexionaban entre risas sobre el tema y Luichi Boy comentaba lo siguiente "Si quieres mucho de verdad a alguien, quieres que esté bien por mucho que no esté contigo".

Colaboraciones procedentes de mil lugares

Si juntas el primer disco que publicó Cupido, Préstame Un Sentimiento y el segundo Sobredosis De Amor, únicamente encontrarás una colaboración. El grupo comenta en la entrevista que en los inicios tenían especial precaución, intentando labrarse su camino y no depender de nadie. Tras una maduración y evolución del grupo llega este nuevo disco donde uno de sus puntos fuertes es la cantidad de gente que ha participado en el. Artistas como Kinder Malo, Zoe Gottuso, Little Jesus o Jesse Baez están presente en los temas de este disco. Multitud de colaboraciones que representan diferentes orígenes y visiones, en otras palabras, maneras variadas de sentir y crear música.

"El disco cogió mucha forma cuando fuimos a Latinoamérica" comenta Cupido cuando habla del proceso de creación. Un proyecto que refleja su avance en salirse del molde trayendo estas colaboraciones, pero sin olvidar que es Cupido. "Hay algo interesante en este disco, y es que aunque sea de colaboraciones, se sigue manteniendo la esencia de Cupido" comenta la banda, que para comprenderlo mejor, mencionan la colaboración 'Privilegio' que tienen en el álbum de Feid "MOR, no le temas a la oscuridad" en el año 2023. Un álbum urbano donde se cuela una balada pop, en parte gracias a la insistencia del artista colombiano.

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