'Generación O', el boom del opositor

En España, más de 12 millones de personas aseguran haber opositado o pretenden hacerlo próximamente. Una tendencia que, cada vez, atrae a más jóvenes y profesionales procedentes de la empresa privada. Entre los principales motivos, la búsqueda de estabilidad, la conciliación y el acceso a la vivienda, así como la mejor imagen del sector y sus sueldos.

Los esquemas y resúmenes son fundamentales para estudiar una oposición istockphoto

Coincidiendo con el Día del Opositor, que se celebra cada último viernes de mayo, con el fin de visibilizar el trabajo constante de quienes buscan acceder al empleo público, esta semana dedicamos el programa a los opositores. Arturo Martín recibe la visita de Paula González, fundadora de Memoria Extrema, un método revolucionario para aprobar estas pruebas en un tiempo récord; y Juan Varela Hidalgo, el notario más joven de España en la promoción de 2020. Además, nuestra compañera Patricia Costa recoge el testimonio de varios opositores; y se interesa por 'Azahara Letras', el canal de You Tube dedicado al arte de la caligrafía y la mejora de la escritura, fundamental en todo examen.

Durante los momentos más duros de la pandemia, nos acostumbramos a la rutina de los hisopos y los resultados de laboratorio RTVE

Dejamos la sacrificada vida del opositor para centrarnos, junto a Mara Peterssen, en los hechos más destacados de 2019, un año marcado por la irrumpción de una pandemia que cambió el mundo, la de la COVID-19, que acabaría dejando 15 millones de muertes en todo el mundo. Durante ese mismo periodo, quebró definitivamente la primera agencia de viajes de la historia, el grupo británico Thomas Cook, que dejó a más de 600.000 pasajeros varados en distintos países, entre ellos España, como nos cuenta Patricia Costa.

En el mundo de la interpretación, Pastora Vega nos recomienda la miniserie de televisión 'Chernobyl', creada por Craig Mazin y dirigida por Johan Renck, centrada en la mayor tragedia nuclear de la historia. David Zurdo se entretiene con la historia de un joven que quiso demandar a sus padres por traerle al mundo sin su consentimiento. Y en los últimos minutos de este Memoria de delfín, JPelirrojo pincha 'Old Town Road', de Lil Nas X, la canción número 1 más longeva de la historia del Billboard Hot 100.