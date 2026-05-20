Fórmula abierta o Taz Skylar, próximos invitados en 'Podcast, el podcast'

Dice Miguel Campos que, últimamente, está notando aires más reivindicativos en la comedia y no tanto chiste. En Podcast, el podcast, lo cierto es que, a veces, son reivindicativos y, a veces, se dejan llevar un poco por el humor absurdo con sketch como "Una tía normal y un golem de mierda". Esta vez ha tocado lo primero (y un poco de lo segundo), pero como Miguel, Laura y Jorge se han puesto a hablar de la vivienda, -ese tema por el que Yorya asegura que algún día acabará en Teruel o en la España vaciada, "loco y solo", al final la cosa ha quedado más reivindicativa que nunca.

Un episodio en el que también se ha hablado de “canciones rumiantes” y han terminado proponiendo que Fórmula abierta o Taz Skylar se vengan de invitados al podcast. Uno sabe como empieza esto, pero jamás cómo termina. Puedes escuchar sus desvarios en el nuevo capítulo de Podcast, el podcast.

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