L'Orchestra Fireluche i Pau Riba guanyen el premi Disc Català de l'Any 2022 amb "Segona Florada"

"Segona Florada" és el Disc Català de l'Any 2022 segons les votacions dels oïents de Ràdio 4 i un jurat de professionals de la indústria musical. L'àlbum de l'Orchestra Fireluche amb la col·laboració de Pau Riba ha estat escollit com el millor disc cantat en català d'entre tots els editats l'any passat. Un treball que serveix com homenatge a la genial i molt influent figura de Pau Riba, que va enregistrar-lo mentre lluitava amb la malaltia que finalment el va vèncer el març de 2022.

El grup ha rebut la notícia en directe durant l'emissió del magazine Cafè d'Idees , i han mostrat la seva alegria i sorpresa per aquest reconeixement. Domènech Bohigas , membre de l'Orchestra Fireluche, ha explicat les dificultats que van haver de fer front per compondre i enregistrar l'àlbum a causa de la malaltia que patia Pau Riba.

Una votació ponderada

El procés per escollir el Disc Català de l'Any ha estat dissenyat per fer participar oients i professionals. El jurat professional ha estat conformat per Robert Brufau, director de l'Auditori, Jordi Novell, gerent de l'Enderrock, Carme Zapata, d'ASACC, APECAT, els periodistes musicals de Ràdio 4 i Ràdio 3 Laura González, Joan Arenyes, Irene Desumbila, Consol Sáenz, Pedro Blázquez i de TVE, Jero Rodríguez. En una primera tria, van escollir 10 àlbums cadascú. Després, aquests noms van ser votats pels oients de Ràdio 4 via web.

Entre els cinc grups més votats, el jurat professional es va reunir i va debatre sobre quin dels escollits pel públic hauria de guanyar el premi, i el resultat va ser "Segona Florada".

El Disc Català és el premi més antic que premia la música en català des de 1979.