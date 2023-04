"El territorio de las mujeres es un caladero de historias más atractivo porque están menos contadas"

En la segunda jornada de debates de Cultura23 hemos reflexionado sobre los nuevos retos del feminismo y la creación.

En esta ocasión hemos contado con la presencia de la cineasta Ángeles González-Sinde, presidenta del Patronato del Museo Reina Sofía y ex ministra de Cultura, la fotógrafa e investigadora social Angélica Dass, la escritora Isabel González y la artista visual Yolanda Domínguez.

Isabel González recuerda que su primera conciencia fue de pequeña, cuando se dió cuenta de que no era John Wayne. “Estás desencajado, llevas un traje que no es el tuyo. Enfoco el feminismo como punto de partida”.

El debate ha comenzado planteando la posición inicial de las participantes respecto al feminismo . Ángeles González Sinde reconoce que pertenece a otra generación, “la conciencia de género o de feminismo no la tenía de una manera activa o consciente pero sí de una manera intuitiva. Mi interés por los personajes femeninos fue un impulso que me llevó a la escritura y al guión”.

¿Está todo conseguido?

Uno de los puntos centrales del debate ha estado en la sensación que abunda hoy en día de que todo está conseguido, de que no hace falta poner tanto empeño en el mundo del arte. Ángeles González Sinde cree que “el arte tiene como misión lanzar preguntas. Estamos muy lejos de tener todo conseguido. No se trata de cuánta presencia haya de mujeres o no, sino de cómo se transforma el sistema que nos acoge, las propuestas que no entran en ese canon”. “Las estructuras de poder de la cultura y entretenimiento están dirigidas respondiendo todavía a una sociedad distinta y una inercia de muchos siglos y eso es muy difícil de modelar”.

Yolanda Domínguez considera que “necesitamos una cultura con la perspectiva de las mujeres, arrastramos una cultura que se ha forjado desde una única perspectiva. Nos merecemos una cultura diversa”.

Isabel González afirma que “ha venido una ola que ha destrozado un dique y ha entrado una ola de mujeres que empieza a modificar el paisaje. Lo esencial es esa modificación”.