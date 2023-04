Cultura23 | El cómic en España existe

En la tercera jornada de Cultura23 hablaremos de la situación del cómic en España. Contaremos con Carla Berrocal, Kenny Ruiz, Pepe Larraz y Rut Pedreño. Moderado por Javier Alonso.

Síguelo en directo en Radio 3 y en videostreaming en la web y la app de Radio 3 el lunes 17 de abril de 20.00h a 21.00h.

Kenny Ruiz estudió en la Escola Joso, trabajó como ilustrador para Disney en el estudio Salvador Simó Artwork, realizó la trilogía El Cazador de Rayos y El Misterio del Capitán Nemo, los one shots Barcelona, Malefic. Soum, y la serie Dos Espadas. Ha realizado historias para la publicación japonesa Tezucomi y compatibiliza todo esto con el trabajo de StoryBoard para estudios como "el Viaje Imposible", 737 Sahkers, BRB, AnimaKitchen e Ilion Studio. Fue profesor en la Escuela de Dibujo Profesional ESDIP en Madrid. Actualmente es autor completo de Team Phoenix, una serie manga para la editorial Japonesa Akita Shoten.

Pepe Larraz

José Luis Martínez-Larraz Solís es uno de los autores de cómic de superhéroes más destacados de su generación. Nacido y residente en Madrid, en su bibliografía destaca su ya mítico trabajo en X-Men y la miniserie House of X, de Marvel Comics. Formado en escultura en la Escuela de Bellas Artes de La Palma e historia del arte en la Universidad Complutense, ambas en Madrid, Pepe Larraz comenzó su carrera como artista en el terreno del fanzine, debutando como dibujante profesional de cómics en 2003 con Cristi y Sus Movidas. Más tarde, se convertiría en un asiduo en las páginas de revistas, periódicos y colecciones como ABC, Barcelona TM, Cuentos del Fin del Mundo y más. En 2010 dio el salto al mercado estadounidense con New Avengers: Luke Cage. Sería el comienzo de una meteórica carrera en Marvel, a lo que siguieron aclamados trabajos en Los Vengadores, Uncanny Avengers, The Mighty Thor, Wolverine y los X-Men, Star Wars: Kanan y El último padawan, entre otros. En 2018 Pepe fue seleccionado como uno de los seis artistas del Programa Young Guns de Marvel, que destaca a los mejores artistas emergentes de la industria del cómic. Actualmente trabaja con Mark Millar en Big Game, el primer crossover del sello Millarworld de Netflix que promete hacer historia.