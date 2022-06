El sushi es, sin duda, la estrella de la gastronomía japonesa. Tal vez no sea el plato más rico o el más elaborado pero sí el más conocido y extendido por todo el mundo.

Para aclarar dudas y no referirnos como sushi a lo que no lo es o dejar de llamárselo a un tipo de plato que sí debe ser llamado de esa forma intentamos responder a algunas preguntas: ¿Se llama de la misma forma si el alga va dentro o fuera? Si no lleva arroz, ¿también es sushi? ¿Sirve cualquier tipo de arroz?

El sushi, por definición, es una elaboración japonesa cuyo ingrediente imprescindible es el shari: arroz hervido aliñado con vinagre de arroz, sal y azúcar. Después se le añade la neta que no tiene por qué ser pescado crudo, puede ser desde carne hasta tofu, pasando por huevas o moluscos.

Cómo diferenciar los tipos de sushi Seguro que sabéis diferenciar un nigiri (significa moldear con la mano), una bola de arroz con la neta encima, de un maki; arroz y otros ingredientes enrollados en un alga nori. Pero lo cierto es que hay hasta 30 tipos de sushi diferentes. La forma precursora del sushi es el narezushi, un antiguo metodo de conservacion de pescado. Se salaba durante los meses de calor y después de disolver la sal, se colocaba en un recipiente con arroz. Se dejaba madurar alrededor de medio año y pasado ese tiempo se deshechaba el arroz y quedaba solo un pescado de sabor ácido que se cortaba en rodajas. Para elaborar sugatazushi se conserva la forma del pescado entero, con cabeza, se macera con sal y vinagre, se rellena de arroz y se corta en rodajas. Uno de los más curiosos es el tazunazushi, hecho con lonchas finas de pescado, tortilla o vegetales dispuestas diagonalmente sobre un rulo de arroz; o el oshizushi, que se prensa el arroz y la neta en una cajita que le da forma rectangular. Además, los makis, los que llevan alga nori, también pueden ser de varios tipos: estrechos (hosomaki), gruesos (futomaki) y de hasta siete ingredientes, con el arroz por fuera y el alga por dentro (uramaki) o enrollados a manos, sin esterilla, y que quedan en forma de cucurucho (temaki).