Les Entitats catalanes d'Acció Social han posat de manifest els problemes que les persones vulnerables tenen per accedir a l'ingrés Mínim Vital. Una tramitació molt difícil de realitzar per la seva complexitat i un 81% són denegades.

El 80% de les peticions per rebre l'Ingrés Vital Mínim són denegades | Marga Esparza

Dificultat per demostrar la situació de vulnerabilitat

I és que estar en situació vulnerabilitat no és garantia de poder rebre aquesta prestació per la complexitat a l'hora de demostrar aquesta situació de vulnerabilitat de les persones i per poder complir amb l'ampli ventall de requisits necessaris.

D'aquesta manera 8 de cada 10 peticions són denegades i a més, triguen 6 mesos a donar una resposta, tant si és positiva com negativa de la concessió d'aquesta ajuda, que suposa 469 euros per a una sola persona i 750 per una família amb 2 adults i un menor segons ha explicat a Beatrice Carpani, de la Fundació Surt.