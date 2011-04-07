RNE crece un 7,8% y todos sus programas emblemáticos y cadenas temáticas suman oyentes

Buenas noticias para la radio pública. Según los datos de la primera oleada de 2011 del Estudio General de Medios, Radio Nacional de España ha crecido 109.000 oyentes con respecto a la oleada anterior y ya tiene 1.513.000 seguidores.

Este incremento de audiencia supone un 7,8%, por encima del incremento medio del consumo de radio, que ha sido del 5,2%. Si comparamos los datos con la misma ola de 2010, el incremento es mayor, 125.000 oyentes más en un año (un 9%).

Sumando la programación simultánea de Radio Nacional y Radio 5 Todo Noticias, la cadena pública se sitúa en 1.648.000 oyentes, 109.000 seguidores más (un 7,1%) que la ola anterior.

Todos los programas emblemáticos de la radio pública así como las cadenas temáticas mejoran sus datos en esta primera ola del EGM.

En comparación con el resto de cadenas de radio, RNE se sitúa en cuarto lugar. La Ser matiene el liderato con 4.695.000 oyentes; Onda Cero ocupa el segundo lugar con 2.531.000 seguidores y la Cope el tercero con 1.770.000.

No es un día cualquiera, récord histórico El magacín de los fines de semana, con Pepa Fernández al frente, No es un día cualquiera, registra un espectacular crecimiento: 326.000 oyentes más que en la ola anterior, un 48,6%, y roza el millón de seguidores (997.000). Son los mejores datos de la historia de este programa. Crece también un 20,6% (170.000 oyentes) con respecto a hace un año. En días como hoy, con Juan Ramón Lucas, crece en 40.000 oyentes con respecto a la ola anterior (un 3,6%) y registra 1.136.000 seguidores (51.000 más que hace un año). El vespertino Asuntos propios, con Toni Garrido, también suma 11.000 seguidores más que hace un año y registra casi 200.000 oyentes (198.000).

De Tablero deportivo a El ojo crítico Practicamente todos los programas de Radio Nacional incrementan su audiencia en esta ola del EGM. Destacan los datos de los deportivos Radiogaceta de los deportes y Tablero deportivo. Tablero deportivo, con Chema Abad, crece en 124.000 oyentes los sábados y supera el medio millón de seguidores (507.000), 229.000 oyentes más que hace un año. La edición de los domingos también suma 103.000 seguidores más que la ola anterior y roza los 400.000 oyentes (392.000). Radiogaceta de los deportes, con José Luis Toral, crece 27.000 oyentes con respecto a la ola anterior y registra 130.000 seguidores (42.000 más que hace un año). También suman audiencia España Directo, con Mamen Asencio, que con 11.000 oyentes más que en la ola anterior registra 257.000 seguidores (39.000 más que hace un año). Por su parte, La noche en vela, con Pilar Tabares, registra también una fuerte subida: 161.000 oyentes nuevos y y ya suma 280.000 seguidores; Afectos, de Silvia Tarragona, con 167.000 oyentes, aumenta 33.000 seguidores más que la ola anterior y Afectos en la noche crece en 38.000 (registra 155.000 oyentes).

Nómadas y los informativos Fuerte aumento registran también los programas Nómadas, con Alvaro Soto, que aumenta 89.000 seguidores y sube hasta los 155.000 oyentes y De película, con Yolanda Flores’ que suma 78.000 oyentes y supera los 200.000 seguidores (219.000), 144.000 más que hace un año. Entre los informativos, destacan los datos de 24 horas, con Iñigo Alfonso que supera los 300.000 seguidores (303.000) y suma 37.000 oyentes más que la ola anterior y 64.000 más que hace un año. 14 horas, con Ana Sterling y Rafael Bermejo crece 22.000 oyentes y registra 274.000 seguidores. Y la revista cultural de RNE El ojo crítico, de Julio Valverde y Laura Barrachina, llega hasta los 120.000 oyentes (15.000 más que la ola anterior).