La la liga de freestyle nacional más importante de nuestro país, la FMS España 2023, regesa tras el parón y llega a Santiago de Compostela (Galicia) para celebrar su esperada Jornada 5 el 28 de octubre.

La jornada se celebrará en el Multiusos Fontes do Sar.

Batalla de exhibición sorpresa

Otra de las noticias que ha publicado Urban Roosters ha sido la ausencia de Mecha en la quinta jornada de la Freestyle Master Series España. El argentino no podrá asistir a la cita en Santiago y, a cambio, Zasko se enfrentará en una batalla de exhibición contra un participante sorpresa. ¿Quién será el que se vea las caras con el rey de las métricas en el escenario?

Con todo por decidir y unas emocionantes tablas de clasificación, los duelos del Grupo A serán los siguientes teniendo en consideración que Mecha no podrá acudir por otros compromisos: Zasko vs exhibición sorpresa, Gazir vs Tirpa y Mnak vs Jesús LC. A su vez, las batallas del Grupo B serán: Chuty vs Skone, Sweet Pain vs Blon y Le33 vs Mounts.