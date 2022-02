¡Arranca la cuenta atrás! Ya no queda nada para vivir de uno de los eventos que más hype ha levantado en el mundo del freestyle. ¿Estás listo para disfrutar del regreso de Bnet en Réplica, Combate de Estrellas? En los cinco días de competición -arrancará el martes 15 y finalizará el sábado 19-, contaremos con doce participantes que serán divididos por su palmarés en grupo oro y grupo plata. Las seis duplas, que serán sorteadas, serán formadas por un componente de cada grupo. La primera fase constará de una liga de cinco jornadas, donde todas las duplas se enfrentarán entre ellas. Los enfrentamientos de cada jornada constarán de dos batallas individuales (1 vs. 1) y una batalla de dos contra dos (2 vs. 2).

“todavía no te has enterado? llega #RéplicaCombateDeEstrellas

del 15 al 19 de febrero (a partir de las 18 h.) en @rtveplay y en nuestro canal de youtube



más info aquí: https://t.co/YerVBh8AFE pic.twitter.com/aGY9h24DoH“ — playz (@playz) February 9, 2022

El jurado evaluará ronda por ronda cada batalla que se dé en un mismo enfrentamiento, otorgando puntos en la liga. Es decir, decidirán al ganador de cada ronda de cada batalla, no de cada batalla. Por su parte, las rondas de las duplas sumarán el doble de puntos que las batallas individuales para que siempre haya una posibilidad de remontada y se mantenga la emoción hasta la última jornada.

En caso de réplica en rondas con estímulos se considerará empate y habrá repartición de puntos de esa misma ronda. Además, solamente en caso de réplica en rondas libres se alargará la ronda para dictar un bando vencedor.

Las dos duplas que más puntos consigan al finalizar las cinco jornadas y lideren la tabla, se enfrentarán en una batalla final con un formato diferente al resto de la competición. Esta Gran Final no será juzgada ronda por ronda, pues el jurado decidirá, tras terminar los enfrentamientos, quién es la dupla ganadora.

01.19 min Del 15 al 19 de febrero llega 'Réplica, combate de estrellas

La competición podrá verse en RTVE Play y en el canal de YouTube de Playz en abierto para todo el mundo. Y atento, porque cuenta con la participación de Skone, el alma de Réplica, Chuty, Bnet, Sara Socas, Blon, Tirpa y las estrellas internacionales Aczino (México), Rapder (México), Káiser (Chile), Mecha (Argentina), Cacha (Argentina) y Marithea (Colombia).

Réplica, Combate de estrellas tendrá como conductoras a Queen Mary y Taty Santana, reconocida host del circuito argentino, además de a Hazhe como el DJ oficial del evento y a FJ, Babi Blackbull e Invert como jurado de la competición.