El festival que quiere inclusivo.

Lleno de amor.

-Me parece un viaje y un camino superdivertido.

-A nosostros no siempre gusta montarnos

en los barcos que crearan buen rollo.

Queríamos que nuestra música formara parte del festival.

-Me gustaba estar aquí

y ver qué pasaba.

-Ni miedos ni nervios ni nada.

-Lo que venga, bienvenido.

Estar aquí es un sueño cumplido.

-Es una locura.

-La cabeza está ahora con fuegos artificiales.

Esto es alucinante.

Bienvenidos al Benidorm Fest.

El festival que quieres,

el festival que tú quieres,

el festival que todos estábamos esperando.

Bona nit desde Benidorm.

Boas noites, gabon.

Buenas noches, España.

Toda Europa,

toda Europa está pendiente de lo que va a pasar

desde esta noche al próximo sábado.

Toda Europa pendiente de nosotros.

¿Por qué?

Porque vamos a elegir a nuestro representante

para el próximo festival de Benidorm.

¡Guau!

Esta noche tendremos seis participantes.

Ya sabéis que Luna Ki se ha retirado,

pero la mecánica no cambia.

Elegiremos a cuatro finalista y mañana otros cuatro finalistas.

Esos ocho llegarán a la gran final

y uno será el representante de España en Eurovisión.

Muy atentos, disfrutadlo, vividlo,

el público cuenta el 50%.

El 50% vosotros, el otro 50% está aquí.

Está el jurado,

en el que hay una mujer eurovisiva.

Amante de las patatas fritas,

de los nuestros,

--monstruos

de Andy Warhol,

es cantante, presentadora, ella es Alaska.

Muchas gracias por esta presentación.

Te voy a devolver el piropo.

Max, Máximo, Màxim.

Ya sabes que soy una mujer maximalista.

Para mí más es más.

Esta noche Max es más.

Estoy con el jurado de este Benidorm Fest.

Es un jurado compuesto por personas que son expertas en este mundo.

Es un jurado internacional

y nacional.

Vamos a empezar por Natalia Calderón,

que es vocal coach y portavoz de este jurado.

Buenas noches. Buenas noches.

Estefanía García,

que es inspectora del coro de RTVE.

Gracias por estar aquí.

Gracias.

Me da mucha alegría que estés aquí esta noche.

Buenas noches.

Félix, presidente de la delegación de Islandia

en el Festival de Eurovisión.

(HABLA EN INGLÉS)

Ha hecho coreografías como las de Conchita Wurst.

Solo decidís el 50%.

El otro 50% es una decisión del público.

Hay pocas personas que sepan tanto de ese voto popular

como una mujer,

también polifacética,

que lo mismo te hace un programa de radio

que presenta RTVE play, comediante...

Y eurofan, como todos nosotros.

Es Inés Hernández.

Está en nuestra Green Room.

Buenas noches.

Qué locura.

Qué locura estamos viviendo aquí.

Hi, jurado.

Un saludo enorme para toda la audiencia.

A los que estáis desde casa,

los eurofans que nos acompañan

y nos dan calor desde sus casas.

Estamos en la Green Room.

Es pink.

Aquí van a esperar la votación del jurado.

Se compone de un 50%.

El 25 de ese 50 es un jurado de demoscópico.

350 son seleccionadas para representar

a la sociedad española.

El otro 25% eres tú desde tu casa

a través de mensajes y llamadas.

Todavía no se han abierto las líneas.

Estate atenta y atento a lo que va a suceder esta noche,

todas las actuaciones.

Creo que solamente queda sentarse, disfrutar.

Esto es por la música.

Esto es por Benidorm y por España.

El cumpleañero va a dar paso...

¿Con ganas?

¿Nerviosos?

Podría encender todo Broadway

con solo pestañear en este momento.

Pero ahora sí que ya saben que podrán votar.

Cuando acaben todas las canciones.

Hasta el momento entonces diré que abrimos línea,

pero hasta entonces no,

cuando acaben las canciones podréis votar.

Vamos con nuestro primer semifinalista.

Recordamos que hace medio año Raffaella Carrá,

vamos, inspiradora Raffaella Carrá, la gran Raffaella Carrá se nos iba.

Además, nos enteramos que la RAI quería que fuera la presentadora

de Eurovisión en Italia.

Nos hemos perdido esa fantasía.

Nos lo hemos perdido.

Hay quien quiere que Raffaella

esté sí o sí en Eurovisión.

Varry Brava y su "Raffaella".

Somos tres amigos de instituto

que un día decidieron meterse en un local de ensayo,

hacer canciones y pasarlo muy bien.

-Hola, Benidorm.

-Hola, España.

-Somos Varry Brava.

-Somos Varry por Barry White.

Y por una canción de Mina.

Brava, brava.

Mi tema favorito es "Rumore".

-"Caliente".

-Para nosotros, es una de esas personas que es grande,

que va de la emoción a la fiesta.

Coincidimos los tres en que había que hacerle esta canción

a Raffaella.

Parecía el mejor momento.

Surge de una ensoñación que un día nos invadió.

Estábamos tomando copas en la fiesta.

Se nos apareció Raffaella.

Dijo: "Yo quiero ir a Eurovisión con vosotros".

(HABLA EN ITALIANO)

Aquí estamos. Somos festivaleros.

-Nos gusta siempre remontarnos en todos los barcos

que nos crean buen rollo.

Somos Varry Brava,

vamos para allá.

Preparaos. Llevamos el fiestón.

Realmente soy un tonto, un estúpido en el fondo

que otra noche vuelve a ver cómo te vas.

Yo te amaba ciegamente, me olvidaste de repente

porque a ti lo que te gusta y te divierte

en el amor es empezar.

Y hasta el final yo te hice caso,

fui un perro con un lazo,

pero hoy todo cambiará y seré una estrella.

Y cierra el antro y subo al coche,

prendo radio y en la noche suena a tope una de Raffaella.

Vuela, sobre la disco.

Vuela, dame un mordisco.

Me dice:

"Pa-pa-pa-pada".

Qué dices...

Vuela, y en un momento.

Vuela, le grita al viento.

Te quiero.

Torero.

Vuela, sobre la disco.

Vuela, dame un mordisco.

Me dice: "Pa-pa-pa-pada".

Qué dices...

Vuela, y en un momento.

Vuela, le grita al viento.

Te quiero.

Okey, okey,

es complicado entender lo que ha pasado.

Me hizo sombra en la alfombra su recuerdo grande y claro.

Se peinó un poco el flequillo y me deslumbró su brillo.

Me he quedo anonadado al verla bajar del auto.

Vuela, sobre la disco. Vuela, dame un mordisco.

Me dice: "Pa-pa-pa-pada".

Qué dices...

Vuela, y en un momento. Vuela, le grita al viento.

Te quiero.

Torero.

Vuela, sobre la disco.

Dame un mordisco.

Me dice: "Pa-pa-pa-pada".

Qué dices...

Vuela, y en un momento.

Vuela, le grita al viento.

Te quiero.

Torero.

Vuela...

Suena a tope una de Raffaella...

Vuela...

Suena a tope una de Raffaella...

Sería... -Fantasía pura.

-Tenemos que ir nosotros y prometemos ganar.

Te voy a dar un dato, que soy muy de datos.

Raphael y Conchita Bautista nos representaron en dos ocasiones.

Grandes. Yo te tengo que decir que Serafín Zubiri,

que estoy muy instruida, y Blas Cantó,

y no sé si las próximas artistas incluso pueda llegar a repetir,

como son Azúcar Moreno, cuando en Zagreb en 1990 fueron

con "Bandido".

¿Sabes cómo lo van a intentar hacer?

Con "Postureo".

Somos las Azúcar Moreno y vamos a estar en el Benidorm Fest

porque nos apetece mucho.

-Y porque estamos divinas.

Azúcar Moreno es...

Dos mujeres que nacieron en Extremadura,

vinieron a Madrid muy pequeñas.

Nuestros padres, hermanos cantaban...

Lo teníamos muy asimilado. Lo que nos gustaba era la música.

Hemos luchado toda la vida por ser algo en la música.

-Vamos por los 40 años.

-En el Benidorm Fest nosotras vamos a español llegar

y considero que "Postureo" es una canción muy buena para el festival.

Nos sentimos muy identificadas.

Nosotras lo hacemos mucho desde pequeñas.

-Hace 26 años, casi 30,

fue la primera vez que hicimos un videoclip haciendo un selfie.

-Hemos sido influencers pero de la época nuestra.

-Vamos a estar muy guerreras.

Yo creo que va a ser la mejor versión de Azúcar Moreno.

Muero por perderme entre tu piel,

por probar tu fuego,

por volverte a ver.

Nunca tuve miedo al que dirán...

A que se haga tarde en mi soledad.

Dame tu cuerpo a solas, dame.

Dame tan solo un poco de lo que me das...

Tú me camelas al bailar con tu postu-postureo.

Yo me enamoro más y más de tu postu-postureo.

Mis labios son candela en tu mirar...

Arráncame esta sed y embrújame con tu postureo...

Postureo...

Sueño con fundirme en tu calor...

Quédate esta noche, entrégate a este amor.

Dame tu cuerpo a solas, dame.

Dame tan solo un poco de lo que me das...

Tú me camelas al bailar con tu postu-postureo.

Yo me enamoro más y más de tu postu-postureo.

Mis labios son candela en tu mirar...

Arráncame esta sed y embrújame con tu postureo...

Postureo...

Postureo...

Dame...

Esa cintura, mi tentación...

Dame a solas, dame, dame...

Dame un poco más...

Tú me camelas al bailar con tu postu-postureo.

Yo me enamoro más y más de tu postu-postureo.

Mis labios son candela en tu mirar...

Arráncame esta sed y embrújame con tu postureo...

Tú me camelas al bailar con tu postu-postureo.

Yo me enamoro más y más de tu postu-postureo.

Mis labios son candela en tu mirar...

Arráncame esta sed y embrújame con tu postureo...

Postureo...

Postureo...

Para nosotras sería maravilloso volver a Eurovisión.

Fue una experiencia única.

-Volver a ir sería cerrar un círculo.

-Confiamos en la canción y en nosotras mismas.

Vamos a por todas.

Si yo de pronto digo María de los Ángeles Feli Santamaría

como que no caes. Pero si dices Massiel...

Se te cae el sombra bajo.

Yo comparto el nombre.

Es igual de largo. Tengo una familia desestructurada.

Y sin necesidad de alias nuestra próxima candidata.

Ella es Blanca Paloma.

Soy Blanca Paloma y estoy aquí para que mi cante

y la historia que hay detrás de "Secreto de Agua"

pellizca el corazón de la gente y, cuanta más gente, mejor.

Desde hace siete años vengo combinando mi profesión

de escenógrafa y vestuarista de teatro con la música

hasta el año pasado que deje las bambalinas

para dedicarme a la música por entero. "Secreto de Agua", para mí,

es un trabajo muy especial.

La primera canción que grabó en un estudio.

La compusimos para la cabecera de la serie de "Lucía en la Telaraña"

que es una historia de las voces oprimidas, como otras

y ponerle voz y que tanta gente la vea es un honor.

No he tenido televisión desde que salí de casa a los 17 años

y estar aquí es una sorpresa.

Pero me emociona estar aquí y ver qué pasa.

Ganar Benidorm Fest...

¿Te imaginas? Yo estoy preparada. Si el público quiere, yo quiero.

Claro que sí. Con mucha ilusión.

Ya se oye... Ya se oye el secreto de agua...

Ya vuela el azahar...

Ya se siente...

Se siente el viento de luz...

Ya se oye el secreto de agua...

Ya suspira...

Ya suspira la paloma...

Ya suena su cantar...

Ya no habrá quién lo detenga, su canto ha de volar.

Que to' el mundo lo vea.

Ya vuela su cantar...

Ya se oye...

Ya se oye el secreto de agua...

Ya vuela el azahar...

Ya no habrá quién lo detenga, su canto al volar.

Que to' el mundo lo vea.

Muy alto ha de volar.

Ya no habrá quién lo detenga, su canto ha de volar.

Se dormirán las fieras...

Ya vuela el azahar.

Haber llegado hasta aquí no es gratuito.

Hay mucho trabajo detrás y siento que podría ir a Turín

y traer mi granito de verdad

y pellizcar los corazones de la gente.

Este es el festival que quieres, el que tú quieres, directamente.

El festival que estábamos esperando.

Alaska, entre tú y yo. ¿Tienes alguna "Boy Band" favorita?

Los Ramones.

No sé si cabe como "Boy Band".

Los backstreet boys o...

Entiendo que Lordi, los monstruos de Finlandia también te van bien.

No vamos desencaminados, pero la "Boy Band" de ahora busca igualar

la victoria de Lordi.

Estamos en el mismo camino. Ellos son Unique.

Hola a toda la gente del Benidorm Fest. Somos Unique.

Cuatro amigos que se juntaron para disfrutar y pasarlo bien

y de ahí nace este embrollo.

-Allá vamos.

-Soy el mayor del grupo, pero el que lleva la batuta

es mi compi Arman. El más despistado soy yo.

El más ligón creo que también yo. El más cantarín, sin duda, es más.

-Ha soltado alguna mentira.

Yo soy el más gracioso.

-Yo soy el más latino.

A pesar de que Arman este República Dominicana.

-Me encanta de Michael Jackson hasta Marc Anthony.

-Tiene un toque más flamenco.

-Siempre música americana.

-La mezcla de estilos de cada uno siempre suma.

-La canción de "Mejores" se creó expresamente para el Benidorm Fest.

-Una época complicada y queríamos algo que unirse al mundo

y mirase al futuro.

-Habla de lo buenos que somos

la sociedad, lo mejores que somos y lo que podemos llegar a ser.

Todos los ingredientes para ganar el Benidorm Fest.

-¿Imagináis que lo ganamos? -Sería un sueño hecho realidad.

Un segundo, todo se detiene,

lo que somos cambia.

Llueve en el silencio,

se mantiene mi corazón en su lugar.

Demasiado tiempo se ha llorado,

y aunque a veces me sienta derrotado, mírame,

sigo escribiendo canciones,

sigo rezando pidiéndole

y es que ahora siento el miedo a perderme ya.

Por si no quedan razones, por si ya no hay vuelta atrás.

Si nunca fuimos mejores,

nunca se nos dio bien llorar.

Eeeeee, eeeeee, eeeee.

Si juntos fuimos mejores.

Eeeeee, eeeeee, eeeee.

Vuelvo a sentir el latido,

ya todo cobra sentido

y es porque se va, porque se va.

Llevaba tiempo buscando

y quizás de otra manera encontrando.

Se va, se va.

Yo me niego a pensar en lo malo,

mientras que el tiempo camina a mi lado, mírame,

sigo escribiendo canciones,

sigo rezando pidiéndole

y es que ahora siento el miedo a perderme ya.

Por si no quedan razones,

por si ya no hay vuelta atrás.

Si nunca fuimos mejores, nunca se nos dio bien llorar.

Eeeeee, eeeeee, eeeee.

Si juntos fuimos mejores.

Eeeeee, eeeeee, eeeee.

Empezaría de nuevo, sube el tempo por volver.

Juntos otra vez, juntos otra vez,

olvidado pasado, empezamos de cero.

Un segundo, todo se detiene.

Eeeeee, eeeeee, eeeee.

Si juntos fuimos mejores.

Eeeeee, eeeeee, eeeee.

Unique está en condiciones de llegar a Europa

y a donde la gente nos quiera llevar.

-Confianza en uno mismo. -Pensar en grande y adelante.

-Si luchas por tus sueños y no te rindes, todo se puede conseguir.

Es el momento.

-Bélgica ha enviado una canción en un idioma inventado,

no una, sino dos veces. En 2003 y en 2008.

Pero nuestras siguientes candidatas no se han inventado nada.

Lo que han hecho ha sido incorporar a la letra de su canción

esas lenguas cooficiales que tenemos en nuestro país.

Ya lo sabéis.

Son Tanxugueiras.

-Ella vino a nuestra asociación a tocar y decidimos montar un grupo.

Y como te daba licor café, decidimos...

-No solo por eso también. Quiero dejarlo claro.

-Soy Olaia.

-Soy su hermana gemela Sabela.

-Yo soy Aída. Venimos de Galicia.

-Nos preguntan mucho el estilo que hacemos.

Nunca nuestro es una base tradicional con estilo libre.

-"Terra" está escrita única

y exclusivamente para el Benidorm Fest.

Teníamos una opción tan grande mostrar nuestra cultura

que queríamos que englobara perfectamente

lo que queríamos transmitir.

-Hay una de las frases

que repetimos en diferentes lenguas.

Las fronteras solo existen en las mentes.

Las queremos romper con el idioma.

En el escenario habrá mucha tradición, mucha fuerza

y muchas panderetas. Mucho empoderamiento, mucha ilusión.

Ailaralalá,

ailaralalaa,

ailaralala,

ailaralalala,

ailaralalaa,

ailaralalaa,

ailaralalaa.

Esta noite hai foliada, esta noite hai serán.

Agárdoche no terreiro, compañeiriña leal,

compañeiriña leal, compañeiriña leal,

esta noite hai foliada.

Para cantar veño eu,

coa pandeireta na man,

aturuxa canda min,

que nos escoiten berrar,

que nos escoiten berrar, que nos escoiten berrar,

coa pandeireta na man.

Ailaralalá, ailaralalaa,

ailaralala, ailaralalala,

ailaralalaa, ailaralalaa,

ailaralalaa. Non hai fronteiras.

Canta ti, cantarei eu, co xeito das nosas nais,

festexaremos a vida

da xente que está a bailar,

da xente que está a bailar, da xente que está a bailar,

co xeito das nosas mans.

Ailaralalá, ailaralalaa,

ailaralala, ailaralalala,

ailaralalaa, ailaralalaa,

ailaralalaa,

Ez dago mugarik.

Ailaralalá, ailaralalaa,

ailaralala, ailaralalala,

ailaralalaa, ailaralalaa,

ailaralalaa, No hi ha fronteres.

Aí veñen, aí veñen,

veñen pra quedar,

esas bravas gorxas de fondo cantar,

de fondo cantar, de fondo cantar.

Aí veñen, aí veñen, veñen pra quedar.

Veñen pra quedar,

veñen pra quedar, veñen pra quedar.

Veñen pra quedar,

veñen pra quedar, veñen pra quedar.

Pra quedar, pra quedar, veñen pra quedar.

Pra quedar, pra quedar, veñen pra quedar.

Pra quedar, pra quedar, veñen pra quedar.

Ailaralalá, ailaralalaa,

ailaralala, ailaralalala,

ailaralalaa, ailaralalaa,

ailaralalaa, nun hai fronteres.

Ailaralalá, ailaralalaa,

ailaralala, ailaralalala,

ailaralalaa, ailaralalaa,

ailaralalaa, nun hai fronteres.

Gracias.

-No lo vemos como una competición sino como un festival de la música.

Somos mejores cuando vamos de la mano.

-Lo que quiere Tanxugueiras es llevar la tradición

y la lengua gallega por todo el mundo.

-Ya somos ganadoras.

-Vaya foliada se ha montado aquí.

Cómo se montó hace un año cuando se estrenó la película de "Eurovisión"

íntegramente dedicada al festival. Yo la he visto.

Para esa peli sería perfecta una mujer que canta, baila, actua...

Me apetece ponerme Paquita Salas y decir que nuestra próxima artista

es artista 360. Chanel.

Hola, soy Chanel y como dice mi canción,

estoy lista para romper cadera y romper corazones

en el Benidorm Fest.

He nacido en Cuba, pero con cuatro años me vine a España

y me he criado con la cultura española, pero tengo mucha

sangre latina. Mi artista top, desde pequeña, es Beyoncé.

De pequeña reuní a toda mi familia, les ponía sillas

y hacía todos los shows.

Yo decía que me encantaría ser una de sus bailarinas.

Pero es que ahora quiero ser su sucesora.

Empecé mi carrera con 16 años y no he parado.

Como artista he estado en varios musicales y ahora me lanzo

a esta aventura con muchísimas ganas,

ilusión y una pedazo de bomba como es "SloMo".

Cuando la escuchas te dan ganas de perrear hasta el núcleo

de la tierra. Benidorm Fest ha llegado a mi vida así.

No era una meta que estaba siguiendo, pero cuando sucedió

dije: "Me subo al barco y manejo el timón. Vamos con todo".

He estado trabajando muy duro.

Cantando, haciendo la coreografía...

Lo que está en mi mano está hecho, que es trabajar durísimo.

Quiero ganar.

Let's go.

Llegó la mami,

la reina, la dura, una Bugatti,

el mundo está loco con este party.

Si tengo un problema, no es monetary,

yo vuelvo loquito' a todos los daddies,

yo siempre primera, nunca secondary.

Apenas hago doom, doom, con mi boom, boom.

Y le tengo dando zoom, zoom por Miami.

Y no se confundan, señora' y señore',

yo siempre 'toy ready,

pa' romper cadera', romper corazones,

solo existe una, no hay imitaciones, na, na.

Y si aún no me crees, pues me toca mostrárselo.

Take a video,

watch it slo mo, mo, mo, mo, mo, booty hypnotic.

Make you want more, more, more, more, more,

voy a bajarlo hasta el suelo, lo, lo, lo, lo, yeah.

If you wish, you could do this dembow, do this dembow.

Drives you loco, yeah, take a video, watch it slo mo.

Te gusta todo lo que tengo,

te endulzo la cara en jugo de mango.

Se te dispara cuando la prendo, hasta el final yo no me detengo.

Take a sip of my cola-la, un poco salvaje na-na-na.

Make it go like pa-pa-pa-pa, like pa-pa-pa-pa-pa.

Y no se confundan, y no se confundan,

señora' y señore',

yo siempre 'toy ready, yo siempre estoy ready,

pa' romper cadera', romper corazone'.

Solo existe una, no hay imitaciones, na, na, na.

Y si aún no me crees, pues me toca mostrárselo, oye.

Take a video,

watch it slo mo, mo, mo, mo, mo, booty hypnotic.

Make you want more, more, more, more, more,

voy a bajarlo hasta el suelo, lo, lo, lo, lo, yeah.

If you wish, you could do this dembow, do this dembow.

Drives you loco, yeah.

Take a video,

watch it slo mo.

Y no se confundan, y no se confundan,

señora' y señore',

yo siempre 'toy ready, yo siempre estoy ready,

pa' romper cadera', romper corazone'.

Solo existe una, solo existe una, no hay imitaciones, na, na, na.

Y si aún no me crees, pues me toca mostrárselo, oye.

Take a video,

watch it slo mo, mo, mo, mo, mo, booty hypnotic.

Make you want more, more, more, more, more,

voy a bajarlo hasta el suelo, lo, lo, lo, lo, yeah.

If you wish, you could do this dembow, do this dembow.

Drives you loco, yeah.

Take a video, watch it slo mo.

Me parece un sueño.

Me cayó como un regalo del cielo. Está pasando y de verdad.

Una aventura superloca, con mucho trabajo,

pero con un montón de ganas. A por todas. Tenemos que ir a Turín.

Flipando.

Ya hemos visto a los seis semifinalistas

de esta primera semifinal.

Ahora en casa ya se te ha quedado una canción

y la lavadora te va con otra.

El estribillo de otra, la actuación...

Ya tendréis favorita o favoritas.

Pues ahora es el momento de apoyar al que os ha gustado.

Ahora, en este momento de la noche, abrimos líneas.

Si quieres que Varry Brava pase a la final,

puedes llamar o mandar un mensaje al teléfono de pantalla.

Si apuestas por Azúcar Moreno,

o si te gusta Blanca Paloma...

Si Unique te han convencido, vota por ellos llamando...

Si prefieres que Tanxugueiras...

O Chanel...

Ahí tenéis los teléfonos.

Sabéis que este festival es vuestro.

El festival que quieres, y que tú quieres.

Y como digo yo, el que estábamos esperando. Absolutamente.

Ahora tenemos 15 minutos para votar,

Imagino que todos estáis en casa votando como locos.

Además, es importante si quieres que gane vuestra canción favorita,

porque el 50 % de la decisión de los cuatro artistas

que pasan a la gran final recae en el jurado.

Miriam, nuestra coreógrafa,

¿qué te ha parecido la primera semifinal?

Una pasada en variedad 100 propuestas escénicas.

Lo pone difícil, pero es más interesante.

Además de coordinar el coro de RTVE eres cantante.

Los artistas que están actuando están buscando un puesto

en un festival tan grande como es Eurovisión.

El escenario de Eurovisión es muy exigente.

Aparte de lo obvio, que es llevar un buen tema,

una buena intérprete y una buena puesta en escena,

es fundamental llevar una representación

de fuerza, personalidad y seguridad. Aquí lo ha habido.

No os voy a interrumpir más.

Tenéis un trabajo bastante complicado esta noche.

Quiero presentar a un artista que cumple con eso que estamos diciendo

de tener ese don de llegar a un festival,

es Eurovisión y cautivar a toda Europa. Es un chico portugués

que con su sencillez consiguió uno de los hitos del festival,

y es tener la canción que más puntuación ha recibido

a lo largo de toda la historia del festival ganando en 2017.

Ya sabéis que es Salvador Sobral.

Hoy está aquí como invitado.

Fui ver meu amor Já sei ao pormenor

cada palavra soa

e sei que assim que o pano cai

ele vem e me beija

quer esteja ou não esteja

num dia de amor.

Sei quando deve chorar,

quando faz sem tentar,

quando o olhar está ausente.

Mas sei que assim que o pano cai

ele fica guardado

oseu eu inventado

seu ego rasgado, oh...

Ai, o meu amor...

Já viu a dor de perto

sente sem pensar

e ama com tudo o que tem para amar.

Fui ver meu amor

já sei ao pormenor

cada passo e onde o leva

mas sei que assim que o pano cai

há um amor que se enterra

uma dor em reserva.

Até amanhã...

Ai, o meu amor...

Já viu a dor de perto...

Sente sem pensar...

E ama com tudo que tem para amar...

Voy por las gallegas. Vivan las gallegas.

Bueno, después de escuchar a Salvador Sobral

solamente podemos decir viva Portugal, los pasteles de Belén,

las toallas de rizo y todas estas cosas. 758 puntos consigue.

Eso es lo que necesitan nuestros concursantes y todos los artistas.

Así que vota a nuestros artistas.

Aprovechando un poco...

voy a inaugurar creo este espacio electoral gratuito

de la democracia del Benidorm Fest para que cada candidato defiende

durante 30 segundos su candidatura para la audiencia,

por si estás indeciso por unos u otros.

Voy a empezar por aquí mismo. Estaba todo previsto.

Esta es la verdad. Son Varry Brava.

Tres hombres y mismo destino, Turín. Venga, me siento.

Venga, tus 30 segundos.

-Hemos llegado hasta aquí con toda la alegría del mundo,

con todas las ganas,

y creemos que somos la banda que tiene que representar a España

en Eurovisión.

Lo deseamos con toda nuestro alma

y si os ha gustado lo que hemos hecho esta noche,

cuando vayamos a Eurovisión vais a flipar.

-A las claras.

Ahora vamos con Brown Sugar.

Traducidas como Azúcar Moreno. Solo se vive una vez...

Vamos a ver. ¿Por qué vosotras?

-Me cuesta muchísimo votadnos porque somos las mejores.

Prefiero que lo diga el público. Nosotras no somos nadie.

Que lo diga la gente.

-Yo creo que es eso. Venimos a ofrecer nuestra candidatura.

No hemos hecho con el corazón y el alma y la gente decide.

Les dejamos en sus manos lo que quieran hacer.

-Pues vamos a por ello.

Recordad, votand desde casa.

Es muy importante vuestro voto.

Vamos con Blanca Paloma y su hermana. Su hermana Sara

a lo mejor os suena porque se presentó a Eurovisión junior

en 2003 con la canción "navegando por la red, navegando en internet,

navegando yo te encontré".

Me odia ahora mismo,

pero es el momento de defender su candidatura, Blanca.

-Siempre digo que "Secreto de Agua" es un cacho de verdad

y en el mundo hace falta mucha verdad, la que pellizque

los corazones y llegue lo más lejos posible.

Si España está preparada para ir a Eurovisión con mi canción,

yo lo estoy.

-Guau. Ostras. Madre mía.

Por la verdad.

Estoy a punto de cantar y yo "libertad libertad

sin ira libertad". Me voy a aclarar la garganta.

De absolutos locos lo que está pasando esta noche aquí.

Es el turno de Unique.

Os vais a repartir la microfonada. 30 segundos.

-Tenemos un mensaje muy potente en nuestra canción.

Ya que España lo va a inaugurar,

queremos que España lo escuché porque hace falta

ese mensaje positivo.

-Por las volteretas de Arman, por el beso que representa

la diversidad y lo que somos nosotros

y porque se me saltaban las lágrimas pensando que es un sueño

que se está cumpliendo.

-Un sueño que no queremos que termine.

-Llama la unión y a la diversidad. Tiene que estar en Eurovisión.

-Muchísimas gracias.

Las han llamado de todo por redes,

pero no porque hayan hecho algo malo,

sino porque a muchas personas les cuesta pronunciarlo.

Son las Tanxugueiras. Hasta a Feijóo le ha costado.

Yo le he dicho bien.

¿Nos vamos de foliada?

-Queremos ir a Eurovisión

porque esto es algo que queremos que sea vuestro y de todos.

La cultura y los idiomas tienen un hilo invisibles.

Non hai fronteiras.

-Y para alzar la voz de todas las mujeres, ante toda Europa,

todas las mujeres anónimas que nos dejan este legado

y sin saber escribir hacían arte.

-Queremos ir a Eurovisión por todas nosotras, por todas vosotras,

por las que están, por las que no están y porque sin memoria

no tenemos identidad ni futuro.

-Ahí lo llevas. Chicas...

En nada se van a cerrar las líneas. Por favor, vota desde casa.

Tu mensaje, tu llamada. Vamos con esta pedazo de artista.

Evoca lujo y glamur. Chanel.

¿Cómo estás? Con tu cuerpo de baile fantástico.

-Muy contentos. Hemos trabajado super duro para llegar lo mejor

posible y estamos llenos de ilusión y muy emocionado.

Solo decir que sería un sueño representar a España en Turín.

Es que no sé qué más decir. Estoy super emocionada.

Ha salido todo super guay. Y tengo muchas ganas de llorar.

-Pues muchísimas gracias.

Yo me incorporo para decir que qué tensión en las noches electorales.

¿Verdad, Max?

Maldita...

Si yo te contara...

Me dijo mi madre que no te metas en religión, no te metas en fútbol...

No te metas en política...

Pues ya te vale.

Mejor hablamos de música.

Aunque no sé, porque siempre hay eurodrama sobrevolando.

Vamos a hablar de música y de uno de los espectáculos

más importantes de este planeta. Eurovisión.

Estamos en una semifinal y de ella saldrán cuatro candidatos.

De la de mañana saldrán otros cuatro candidatos.

Los ocho competirán el sábado para convertirse

en el próximo representante de España en Eurovisión.

El ganador de este festival nos representará en Turín.

Alaska, Benidorm, España, Europa, mundo mundial...

En este momento de la noche cerramos líneas.

Se acabó.

Ahora ya está todo el pescado vendido.

Pero tenemos que hacer recuento.

Hay que ver muy bien esas votaciones y, además,

tenemos que relajarnos.

Tenemos sobre el escenario un grupo con un espíritu muy de festival,

así que, si les apetece, que vengan el año que viene y compitan.

Hoy, de momento,

son nuestros invitados.

Son Marlon.

Hoy me puse a ver las fotos de aquel verano de locos.

Una puesta, una caña y nosotros

cuando me dijiste

que no te soltara la mano

y ahora que estás a mi lado

que tengo más de lo que tuve

que llevo tu corazón guardado en mi nube.

Que me gusta de ti, todo lo que veo.

Que soy un poco pieza, pero tú eres un jaleo.

No paro de flipar cada vez que te veo.

Que yo soy más de rock, pero tú eres mas de...

Tú eres mas de perreo, de perreo...

Tú eres más de perreo, de perreo...

Tirados en la arena

quitando hierro a los problemas.

Llorando entre risas y penas.

Qué rápido pasa lo bueno

cuando no hay que pisar el freno.

Perdidos por nuestro norte...

Jugando a perder el norte...

Besándonos como deporte...

Que me gusta de ti todo lo que veo.

Que soy un poco pieza, pero tú eres un jaleo.

No paro de flipar cada vez que te veo.

Que yo soy más de rock, pero tú eres mas de...

Tú eres más de perreo, de perreo...

Tú eres más de perreo, de perreo...

Tú eres más de perreo, de perreo...

Tú eres más de perreo, de perreo...

De-de...

De-de, de perreo...

De-de... De-de, de perreo...

De-de... De-de, de perreo...

De-de...

Que me gusta de ti todo lo que veo.

Que soy un poco pieza, pero tú eres un jaleo.

No paro de flipar cada vez que te veo.

Que yo soy más de rock, pero tú eres mas de...

Tú eres más de perreo, de perreo...

Tú eres más de perreo, de perreo...

Tú eres más de perreo, de perreo...

Tú eres más de perreo, de perreo...

Hoy me puse a ver las fotos de aquel verano de locos...

Muchas gracias. Suerte a todos.

Ha llegado el momento de la noche.

Ha llegado ya la hora de conocer cuál es la propuesta

de nuestro jurado de expertos.

Cada uno ha votado de manera individual

12, 10, 8, 7, 6 y 5.

Ahora conoceremos la suma de los votos de nuestro jurado.

Ha llegado el momento de conocer la decisión del jurado.

Natalia Calderón, portavoz, cuando quieras.

Buenas noches, Benidorm.

Después de la suma de nuestras votaciones individuales,

estos son los puntos del jurado de Benidorm Fest.

El jurado otorga...

39 puntos...

y considera que debe estar en la final...

Varry Brava.

el jurado otorga...

39 puntos...

y considera que debe estar en la final...

Azúcar Moreno.

El jurado...

otorga...

41 puntos...

y considera que debe estar en la final...

Blanca Paloma.

El jurado

otorga 55 puntos...

y considera que debe estar en la final...

Chanel.

Esta es la propuesta del jurado para llegar a la final del sábado.

Esta es la propuesta del jurado.

Esta es la propuesta del jurado.

Hemos visto también el resto de puntos.

Queridos eurofans,

si nos gusta la música,

tenemos que apoyar a nuestro grupo, ir a sus conciertos

y comprar sus discos. Eso, de entrada.

Vamos a seguir con los votos. Esta solo es la propuesta del jurado.

Comparto con ustedes Channel,

Blanca Paloma, Varry Brava y Azúcar Moreno, en este momento,

estarían ya en la final de este próximo sábado.

Pero no está todo.

Ahora ha llegado el momento de conocer la decisión del jurado

del voto demoscópico.

Vamos a empezar con el voto demoscópico.

Son 350 personas elegidas concienzudamente

para que representen a la totalidad de la población española.

Su veredicto será el 25 %,

es decir, la mitad del total del voto popular.

Vamos a ello.

El voto demoscópico...

otorga 18 puntos...

y considera que debe estar en la final...

Azúcar Moreno.

El voto demoscópico...

otorga 20 puntos...

y considera que debe estar en la final...

Blanca Paloma.

El voto demoscópico...

otorga 25 puntos...

y considera que debe estar en la final...

Tanxugueiras.

El voto demoscópico...

Silencio, por favor.

El voto demoscópico considera que debe estar en la final Chanel.

Veamos como se distribuyen...

En el jurado demoscópico le ha dado 20 puntos a Varry Brava.

12 a Unique.

En estos momentos podríamos decir que en la final del sábado están

Chanel, Tanxugueiras, Blanca Paloma y Azúcar Moreno.

Pero, claro,

si tenemos el 75 % de los votos nos falta el 25 restante

y nos vamos con la reina del televoto, Inés Hernanz.

Me ha encantado. Me lo voy a apropiar para los próximos días.

Tengo el sistema nervioso central que no da más de sí.

Quiero que esto acabe.

Queda un 25 %.

¿Por qué tengo que ser la encargada del pueblo?

Esto lo deciden ustedes.

Vale, vale, vale.

Llega el momento de conocer el voto de la audiencia.

Los espectadores, a través de sus mensajes y llamadas

otorgan 18 puntos

y consideran que debe estar en la final...

Blanca Paloma.

Chicos, no sé cómo habéis aparentando normalidad.

Estoy fatal.

Los espectadores

a través de sus mensajes y llamadas

otorgan 20 puntos

y consideran que debe estar en la final

Varry Brava.

Qué noche.

Los espectadores a través de sus mensajes y llamadas

otorgan 25 puntos

y consideran que debe estar en la final

Chanel.

Guau...

Los espectadores...

a través de sus mensajes y llamadas

otorgan 30 puntos

y consideran que debe estar en la final

Tanxugueiras.

Vamos a ver el resto de votos de la audiencia.

Sumamos también para Azúcar Moreno...

Mantiene el puesto

y Unique mantiene el puesto.

En la final del sábado estarán Chanel, Tanxugueiras,

Blanca Paloma y Varry Brava.

Ahora sí.

Nuestros cuatro primeros finalistas

para llegar al sábado e ir a Turín.

Muchísimas gracias a nuestros seis participantes esta noche

por haberle puesto toda la emoción

y haber hecho todo lo mejor que han podido

y haber hecho un pedazo de espectáculo. Muchas gracias.

Hasta aquí el Benidorm Fest.

Muchísimas gracias a todos por acompañarnos.

Trabajadoras y trabajadores.

Mañana la segunda semifinal para elegir a los cuatro

últimos finalistas para el festival que quieres.

Ahora nos vamos a quedar con los cuatro finalistas

ya para el sábado y ya sabéis que este es el festival que tú quieres.

(Música)

