La pequeña de las Kardashian ha conseguido superar a su mentora, su hermana mayor Kim, al menos en cuanto a número de seguidores en Instagram se refiere. Al verla en sus primeras y tímidas apariciones en 2014, en el reality show familiar: Keeping Up With The Kardashians, nadie apostaría por ella como reina del trono de la popularidad. Pues ahora, la menor de la popular familia de celebrities acaba de batir un nuevo récord. Kylie ha logrado superar a Ariana Grande, la actriz y cantante era hasta ahora la mujer más seguida en la red social de la camarita.

Kylie es la mujer con más seguidores de Instagram. Lo logró el pasado mes septiembre, momento en el que consiguió superar la cifra de los 300 millones de seguidores y establecer una nueva marca. Ahora mismo, por delante de ella, solo está Cristiano Ronaldo con 389 millones. ¿Conseguirá adelantarlo a él también?

La cifra alcanzada tiene aún más merito al saber que en los últimos meses la influencer ha mantenido un perfil bajo en cuanto a publicaciones en su cuenta. La razón de esta disminución no es otra que la tragedia ocurrida durante uno de los conciertos de su marido, el rapero Travis Scott. El pasado 5 de noviembre, en el festival Astrowordl, se produjo un accidente que se llevó por delante la vida de 10 personas y cientos de heridos. Después de este suceso, la empresaria decidió mantenerse en silencio en redes hasta que en Nochebuena subió una foto antigua de su madre, Kris Jenner, con la que felicitaba la noche a sus millones de seguidores en todo el mundo.

Al estar esperando su segundo hijo, suponemos que no tendrá la energía ni las ganas de publicar tanto o de dedicarle tiempo a las siempre tediosas promociones. Pero como ella se debe a sus fans, en Nochevieja volvió a publicar. Esta vez, era una imagen suya en blanco y negro en la que se apreciaba claramente su avanzado estado de gestación. Fotografía a la que añadió un comentario a modo de reflexión. "A medida que se acerca el 2022, he estado reflexionando sobre este último año y las bendiciones que trajo, pero también sobre las muchas angustias que tuvo. Nunca olvidaré este año y todos los cambios significativos que hizo en mi vida".