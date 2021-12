Chule, o Sofía para sus amigos más cercanos, nos recibe desde Argentina por videollamada, con una sonrisa de oreja a oreja que refleja la emoción del lanzamiento de su segundo EP, Cámara Lenta. La cantautora argentina independiente, a sus 23 años, ha logrado recorrer el mundo, cruzar fronteras y establecer vínculos con una gran variedad de colaboradores musicales y este nuevo lanzamiento de cuatro canciones es un reflejo de esos encuentros. "Estoy muy feliz con el lanzamiento de este EP porque después de mucho tiempo ya tenía ganas de que viese la luz y el resultado es increíble", nos cuenta de primera mano.

Con 600 mil seguidores entre todas sus redes sociales, Chule es un fenómeno viral que cautiva desde su dulzura, talento y frescura natural. Nacida en Oriunda de Pehuajó, provincia de Buenos Aires, Chule explotó en Instagram con sus versiones acústicas de diferentes canciones populares a las que les puso su sello personal en la interpretación. Sin embargo, Chule llevó su artista interior a un nivel más alto y hoy cuenta con miles y miles de oyentes en plataformas digitales que crecen cada día más.

Una vez que empezó a dedicarse a la música, se dio cuenta de que no se imaginaba haciendo otra cosa y que sus canciones eran su forma de aportar algo distinto. "Para mí la música es una forma en la que alguien dice lo que no se anima a decir o comparte no solo con palabras, sino con una melodía, algo que sintió o algo que ve. Es una forma de transmitir, de compartir con la gente, que me encanta", explica. Además, Chule ha recibido el reconocimiento de músicos internacionales que compartieron las versiones de sus temas, como Maluma, Wisin o J Balvin, y también ha contado con la colaboración de músicos como Becky G, Sofía Reyes y Paty Cantú.

"Tengo mucho que demostrar a la gente y estoy muy contenta con eso"

Chule comienza explicando cómo nace este proyecto discográfico. "Cámara Lenta la compuse en Colombia como hace tres o cuatro años, ya me había olvidado y todo que la tenía (risas). Entonces me llamaron mis productores para recordárrmelo y dije sí, me encanta, hay que sacarla", cuenta ella. "El resto de canciones como Imanes o Reloj de Arena las escribí en Madrid este año y Siempre me juré en Miami, son dos ciudades que me inspiraron mucho. Con la situación pandémica, la verdad que tuve la suerte de poder viajar al menos y dedicar muchos meses a grabar y componer. En Madrid incluso estuve trabajando con muchos artistas de allá, así que dije: no quiero sacar solo una canción, tengo mucho que demostrar a la gente", dice. "Hubo un proceso de aprendizaje y crecimiento que quiero mostrarle también a la gente", concluye.

Chule dice que su canción favorita del EP es "Siempre me juré": "Creo que es por el hecho de que cierro los ojos y me imagino con mis amigos tomando una cerveza. Esta canción me contagia muy buena onda y mucha tranquilidad, me lleva a momentos muy felices". Le preguntamos entonces a Chule si este proyecto se basa en vivencias personales: "Sí, todo son esas experiencias desde mi perspectiva, mi experiencia o mi pensamiento. Sobre todo me gusta darle ese toque de todo lo vivido desde mis zapatos", dice Sofía.

Sobre su estilo musical dice lo siguiente: "Me cuesta mucho encasillarme en una sola cosa, pues me gusta mucho escuchar mucha música diferente. De verdad que un día puedo escuchar reggae y al siguiente rock y luego trap, me da igual. Me gusta experimentar y hacer de todo, para mí la música está para transformarla. Rítmicamente me animo a ir probando estilos diferentes aunque a veces me encasillen en una línea pop", reflexiona.