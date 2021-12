Desde que conocimos las nuevas incorporaciones a la quinta temporada de Élite, fueron muchos los usuarios que comenzaron a pensar en los posibles nuevos triángulos amorosos que surgirán en Las Encinas. Tras la marcha de actores como Danna Paola, Ester Expósito, Álvaro Rico, Aron Piper o Miguel Bernardeau, quienes siguen las tramas del instituto más famoso de Netflix estaban a la espera de conocer la fecha de estreno de los nuevos capítulos, pero no sin antes pasar por Historias Breves 2. La segunda tanda de episodios, que ya conocimos como parte del spin off de la temporada anterior, regresan con su primera entrega donde Cayetana (Georgina Amorós), Philippe (Pol Granch) y Felipe (Álex Monner) son los absolutos protagonistas.

Que la historia de Philippe y Cayetana aún tiene mucho que contarnos no es ninguna novedad. El reencuentro entre ambos se produjo de la forma más inusual: en un centro de donación de ropa donde Caye ha comenzado a ser voluntaria. El responsable de ello es Felipe, una incorporación que dará pie al primer triángulo amoroso de la temporada al caer rendido a los pies de la diseñadora. Pero... no todo va a ser como esperamos.

Después de unos cuantos encuentros, Cayetana confiesa lo evidente: su nuevo compañero de trabajo le atrae. Lo que le costará más verbalizar es que sigue enamorada de un príncipe que no parece cesar en su empeño por reconquistarla. "Estoy enamorado de Cayetana. Lo más importante para mí es que me perdonara y que me volviera a mirar con los ojos con los que me miraba al principio", se le escucha decir al personaje más monárquico de la ficción.

Fiel a su estilo y a sus principios, volveremos a ver a una Cayetana empoderada y fiel a sus sentimientos. Sin embargo, podremos visualizar su parte más frágil al ver cómo renuncia a Felipe tras ser consciente de que no ha superado la relación con Philippe. Un gesto que ha sido aplaudido en redes sociales al evidenciar lo importante que resulta cerrar ciclos para iniciar nuevas relaciones de forma sana y sin prejuicios.

Pol Granch: "No quiero que escuchen mi música pensando que la canta Philippe"

Una de las grandes revelaciones de la cuarta temporada fue la aparición de Philippe. Las historias que esconde tras su aparente bondad y gratitud hicieron que su relación con Cayetana adquiriera tal relevancia que llegó incluso a ser la favorita de los capítulos. Pero a pesar de su popularidad, Pol Granch no siempre ha estado tranquilo con el papel que desempeña en Élite.

"Es curioso porque con mi equipo siempre bromeaba con la idea de salir en Élite, me decían: “Pegas en el reparto”; y, de repente, le llegó a Luis, mi representante, una propuesta para un papel. Era para un personaje diferente al que interpreto. Hice una prueba ¡y no me cogieron! Entretanto saqué el álbum y los videoclips, y volvieron a contactar con Luis con otro personaje que tenían en mente y en el que creían que podía encajar mejor. Entonces sí cuadró y así es como he terminado encarnando a Phillippe von Triesenberg", confesaba durante una entrevista concedida en la revista GQ.

Tal y como desvelaba el intérprete, Philippe "es una persona oscura porque viene de la nobleza francesa y está acostumbrado a vivir en una burbuja de oro, por lo que no es muy consciente de lo que pasa en la vida real": "No está acostumbrado a recibir un “no” por respuesta y, cuando llega al colegio Las Encinas, su falta de confianza le genera una serie de inseguridades que lo llevan a actuar de una determinada manera y a hacer cosas bastante cuestionables. La evolución del personaje es brutal, tiene un arco bonito y es entretenido, que al fin y al cabo es lo que hay que conseguir", continuaba explicando.

"Los primeros días me junté con la con la directora para empezar a darle forma y me dijo que, al hablar, no quería que sonara a ningún acento español específico. Estuve dándole vueltas mucho tiempo, hasta que le propuse darle un toque francés a su manera de hablar. Mi padre es francés y tiene un ligero deje que nada tiene que ver con lo típico que hacemos los españoles al imitarlo, así que pillé muchas cosas suyas para darle más realismo. Es un personaje que tiene muy poca empatía, ya sea por la vida que lleva, por su familia o porque no le han dejado desarrollarse como él quería y hacia sus ideas; y no me gustaría que me relacionaran con eso en la vida real", concluía al respecto.