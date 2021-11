Gen Playz, mañana por fin en Clan

Sí, sí. Has leído bien. En próximo martes 16 de noviembre daremos nuestro gran salto a la televisión. Qué nervios. Para esta ocasión tenemos un programa muy especial preparado que no dejará a nadie indiferente. Nos hemos puesto guapos y nos hemos presentado en la Universidad Complutense con motivo del 50 aniversario de la Facultad de Ciencias de la Información.

Como no podía ser de otra forma, el tema a debatir será si los medios tradicionales podrán convivir con los nuevos medios en un futuro próximo. ¿Tiene sentido estudiar periodismo si Ibai es el rey de la comunicación sin haber estudiado la carrera? ¿Será Ángel Martín el futuro Matías Prats?

Por otro lado, es de agradecer que Clan nos haya hecho un hueco entre Bob Esponja y Pocoyó, es un honor para nosotros compartir programación con algunos de nuestros ídolos. Aunque para ídolos los que tenemos como invitados del programa: Pedrerol, Los Xavales o Almudena Ariza. Buena mezcla. ¿En serio te vas a perder a la oportunidad de ver esto en tele?

También habrá tiempo para formar una segunda mesa con otra tanda de invitados y una última con alumnos y profesores de la universidad donde el público participará para intervenir en el debate. ¿Qué le tendrán que decir a sus propios profesores sobre el sistema educativo actual? Pronto lo sabremos, aunque, posiblemente nada bueno. O sí...

A las 20h en YouTube, a las 23:10h en Clan

Y, por supuesto, no faltará la música. Al final del programa, retiraremos nuestra mítica mesa de ping pong, y cambiaremos a Inés y Darío por las Cariño y Bnet. Dignos sucesores al trono, no me digáis. ¡Que comience la fiesta!

Bnet (@akabnet), reconocido en el underground por sus llamativas batallas en el parque en 2017, campeón nacional de la Red Bull Batalla de los Gallos en 2018, campeón mundial de freestyle en 2019 y vigente ganador de la FMS España 2020/21, vuelve a la que fue su universidad para regalarnos un freestyle con palabras tiradas por los propios alumnos.

Por último, las Cariño (@cariniopop) interpretarán una canción con cuyo título nos identificamos bien poco: “Mierda Seca”. Eso sí, el tema está debuti. Y las Cariño también, si son las mejores se dice y punto.

Recuerda, nos vemos mañana a las 20h en nuestro canal de YouTube y a las 23:10h en Clan. Vamos a hacer historia, ¿te vienes a formar parte de ella?