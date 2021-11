Antonio José es uno de los artistas más aclamados del pop en español. A sus 26 años de edad, una carrera de éxitos y de colaboraciones a lo grande lo avalan. Esta vez, viene a Playz para presentar su nuevo álbum, Fénix, al que señala como fruto de un año muy duro pero del que ha conseguido resurgir como el mismo ser mitológico ave fénix. "Este disco es el más importante de mi carrera hasta el momento y me ha revuelto el alma, el corazón y la vida entera", dice Antonio José, que desvela en la entrevista todo lo que se esconde detrás de él.

"En este álbum está escrito todo lo que me ha ayudado a reinventarme y resurgir de la oscuridad"

Pregunta: ¿Qué me puedes contar sobre tu nuevo álbum, Fénix?

Respuesta: "Te puedo contar que es el disco más importante de mi carrera hasta el momento y el disco que me ha revuelto el alma, el corazón y la vida entera. Y la verdad que tengo muchísimas ganas de que todo mi público lo pueda tener en sus manos este álbum. Es un disco muy personal que, bueno, que ha conseguido que me desnude completamente en todos los sentidos y en un año tan complicado como este, no podía tener otro nombre que no fuera Fénix, que es lo que representa el resurgir un poco de todo, todo ese mundo que me ha embarcado este año y que estoy muy feliz de culminarlo con un disco tan especial".

P- Justo iba a preguntarte que por qué 'Fénix', que si acaso habías resurgido de las cenizas...

R- "Sí, básicamente era eso. Yo creo que todos pasamos por una etapa algo chunga en nuestra vida y a mí me ha tocado vivir una de esas etapas, la verdad. Y a esa mala etapa he añadido el tema de la pandemia, se me ha juntado todo en un año y pico, pero me ha dado tiempo a darme cuenta de todo lo que había dejado de tener sentido y valor para mí. Cosas muy importantes que no me las voy a volver a permitir, sinceramente, como el no tomar el verdadero valor que tiene la vida y ciertas cosas más. Y bueno, pues en este disco está todo ese tipo de matices que me han ayudado a reinventarme y que me han ayudado a resurgir de ahí, de esa oscuridad".

P- Va a ser verdad entonces eso que dicen de que las musas vienen cuando peor estamos...

R- "Totalmente, y en mi caso es así siempre. No sé por qué, pero siempre es así. Y una vez más me lo ha vuelto a demostrar. La música me ha ayudado, me ha hecho de acompañante, me ha hecho de psicólogo, me ha hecho de todo. La música para mí es el templo, el templo al que al que acudir en todos los momentos y en todas las emociones, una terapia diaria".

P- ¿Entonces son vivencias personales este disco?

R- "Yo intento siempre escribir lo que vivo, necesito vivir para escribir y obviamente en este disco he vivido muchas cosas en estos últimos meses y está todo plasmado aquí. No he dejado nada fuera del tintero. He sido lo más directo y sensato posible conmigo mismo principalmente y luego con mi público, porque al fin y al cabo he querido transmitir en este disco que de todo se sale que de todo se puede conseguir en esta vida. Quería darle ese mensaje a mi gente, a mí y a mis fans, que siempre están ahí y que se sientan con él muy identificados".

P- Muchas veces con tu música pasa eso, que escuchas una canción y dices: wow, está escrita para mí.

R- "Yo intento siempre de alguna manera escribir lo que creo que todo el mundo en algún momento de su vida ha vivido. Yo creo que al fin y al cabo vivimos vidas diferentes porque cada uno vive su vida, está claro, pero todos de alguna manera acabamos viviendo lo mismo. Y yo creo que por eso también el motivo de que cuando escuches una canción y parezca que es para ti, es por eso. A mí me pasa también con algunos artistas y con algunos compañeros que cuando han escrito una canción pues parece que soy yo y me hubiese encantado escribir esa canción a mí".