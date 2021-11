Confirmado: habrá segunda temporada de 'El juego del calamar'

Los rumores llevaban semanas sonando y finalmente ha sido el propio creador de la serie, Hwang Dong-hyuk, el encargado de anunciarlo. Lo cual ha supuesto una buenísima noticia para los millones de seguidores que tiene actualmente la ficción. Hasta hace muy poco Dong-hyuk no tenía demasiado claro que la serie fuese a continuar, pero Netflix ya le ha asegurado que habrá temporada 2. "Ha habido tanta presión, tanta demanda y tanto amor por que haya nuevos episodios... ¡Que casi siento que no nos dejan otra opción!", ha declarado el creador en esta entrevista para la agencia Associated Press.

“COMEBACK SQUID: Hwang Dong-hyuk, the director, creator, writer of #SquidGame says the show will be back with more Gi-hun adventures. pic.twitter.com/uqC1DIdZqy“