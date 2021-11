Justin Quiles: "Soy un gran catador de jamón de bellota"

Si hay alguien que puede decir que lo peta allá por donde pisa es Justin Quiles (@jquiles). El artista ha conseguido convertirse en el hit del verano gracias a “Loco”, hacernos olvidar a nuestro ex con Maluma en “La Botella” y pegar “Colorín Colorado” en tiempo récord. Además, ha sido capaz de unir Puerto Rico y Argentina gracias a “Unfollow”, su tema con Duki y Bizarrap. ¿Qué más se puede pedir?

Lo cierto es que Justin Quiles acaba de presentar su último álbum: “La última promesa”. ¿Qué significa el título? ¿Es una indirecta para decir que deja la música? ¿Cómo ha sido componer temazos como “Downtown” o “Bichota? ¡Se lo preguntamos!

P.- ¿Qué pasa con "La Botella"? ¿No se puede salir de fiesta si tienes pareja?

R.- (Risas) Nooo, claro que puedes salir de fiesta si tienes pareja. La canción no dice que no puedas, solo dice que no tocaría otra botella (risas).

P.- Entonces quedamos en que no se puede.

R.- Aunque no toques la botella, te la sirves en un vaso y te la tomas (risas).

P.- Eso sería hacer trampas.

R.- No, no, oíste, eso no son trampas, eh (risas).

R.- No, mentira (risas). Mentira, mentira, mentira. "La Última Promesa" es solamente para cerrar el capítulo entre "La Promesa" y "Realidad", es la continuación. La promesa que se convirtió en realidad y ahora es la última promesa. Ahora empieza algo nuevo, pero me encanta el nombre a pesar de todo. Te deja suspenso con eso de la última promesa. Me gusta, me encanta. Cada uno de los temas los trabajé con mucho amor, me senté a escribir cada uno de ellos, también estuve pendiente de la producción, estuve involucrado en todo.

R.- Sí, ya habíamos coincidido en varios remix y en la canción de "Parce" que salió en su álbum, pero hacía tiempo que no nos juntábamos Maluma y yo solos. Le presenté este tema y yo creo que él encajaba perfecto porque es un romanticón. Es un reguetón romántico en toda regla. Yo veía ahí a Maluma desde que empecé la canción, se la mandé y le encantó el concepto y la propuesta. De una grabó su parte, me envió sus versos y rápido grabamos el video. Y rápido pa' la calle de una.

"Yo sabía que 'Loco' iba a ser la canción del verano"

P.- En "La Última Promesa" está el hit del verano. ¿Te esperabas que se hiciera tan viral "Loco?

R.- Yo lo dije. Yo dije que iba a ser la canción del verano. Antes de que saliera dije "loco, este va a ser el tema del verano". Se lo dije a mi disquera porque mi sencillo anterior iba a ser "Colorín Colorado", que me encanta y creo que ahora fue el momento correcto para sacarla. Lo teníamos preparado para que saliera, pero venía el verano y les dije "la canción me encanta y es mi favorita del álbum, pero para este momento el hit es 'Loco'". Y cambiamos rápido el lanzamiento y fue el hit del verano, la disquera creyó en lo mismo que yo creía y se dejó llevar. Cuando se la puse ellos se pusieron a bailar en la oficina y todo (risas). Qué bueno que tienen la misma visión que yo. Y qué bueno que sigue subiendo de cifras, la gente lo sigue escuchando muchísimo.

P.- Hiciste la promesa de que iba a ser un hit y se hizo realidad.

R.- Exacto, así fue. Ya vas pillando mi filosofía.

P.- En el álbum también colaboras con Mariah Angeliq, una de las promesas de la nueva generación.

R.- Pues mira, yo a Mariah la conocí porque estaba en un estudio grabando una vez y ya se mete al estudio sin permiso y empieza a decir palabras. Yo me quedé loco, pensé "qué atrevida esta muchacha". Y me gustó su atrevimiento, me encantó que fuese atrevida y que entrara al estudio y empezase a aportar sin nadie decirle nada. Dije "wow, tiene ganas de josear". Ese mismo día le dije "dale, quédate en la canción". Luego otro día hicimos otra, tenemos dos canciones en realidad. Me encanta lo hace y respeto lo que hace porque es una chamaquita con muchas ganas de salir adelante. No le tiene miedo a que le digan que no.

P.- Pero también hubo hueco para los veteranos como Daddy Yankee. De hecho, es la primera que tienes una colaboración con él en un álbum, ¿qué se siente?

R.- Para mí fue increíble que Daddy Yankee formara parte de este disco. Siempre quise colaborar con él y grabar con él. Se me dio la oportunidad ahora, justo antes de que se retire porque ya lo anunció, dijo en unos premios: "disfruten de mi última ronda musical". Mi sueño antes de que él se retirara era grabar juntos y se me dio la oportunidad. Tenemos una bonita amistad que es lo más importante. Sacamos "Pum" durante la pandemia y no había discotecas, si hubiese salido en otro momento yo creo que hubiese sido todavía más explosivo. Aún así funcionó, el tema hizo su trabajo. Ah, y cumplí mi sueño de poder grabar con él.