Bizarrap y Anuel AA anuncian la BZRP Session Music #46

Este miércoles, 3 de noviembre, es la fecha escogida para el lanzamiento de esta nueva sesión. Han sido los propios artistas los encargados de confirmar la buena nueva a través de sus redes sociales. Bizarrap fue el primero en lanzar pistas muy evidentes. Este domingo, el productor argentino subió a su cuenta de Instagram una imagen en la que aparecía con una sudadera con el lema "Real hasta la muerte" junto a un texto que decía: "Uhh alto spoiler". Una publicación que hizo enloquecer a todos sus fans y que acumula más de un millón tres cientos mil likes.

A raíz de este post, Anuel AA reaccionaba con una fotografía de ambos juntos con el siguiente texto: "Hay alguien de Argentina aquí ????? ���� @bizarrap". Una muestra más de que la colaboración entre ambos estaba al caer. Algo que hace tan solo unas horas confirmó el propio Bizarrap con otra publicación en la que ya desvelaba el nombre de esta nueva sesión y su fecha de estreno. Este anuncio ha desatado la locura en redes y la publicación ya va por más de dos millones de likes y miles de comentarios de seguidores y compañeros de profesión que ansían ese momento de escuchar cómo suenan juntos.

Uno de los que más desea verlos en acción es Ibai y así lo ha demostrado en Twitter. El streamer ha puesto un tuit en el que mostraba su emoción con el que presume será un nuevo temazo del argentino y el puertorriqueño. "Me he mareado", ha escrito Llanos con la naturalidad que le caracteriza. Seguro que muy pronto le vemos en su canal de Twitch o de Youtube reaccionando a la sessión #46 de Bizarrap.

“me he mareado https://t.co/kWmbESsgJ0 “

Con esta nueva incorporación a sus sesiones, Bizarrap vuelve a demostrar que está en su mejor momento y que todavía no ha alcanzado techo. Cada poco nos soprende con una colaboración en la que su inconfundible estilo se mezcla con los artistas más destacados del momento dentro del género urbano. Ptazeta, Eladio Carrión, Nicky Jam, MHD o Nathy Peluso han sido algunos de los que han acudido a su llamada y sucumbido a su particular forma de trabajar.

Nominado al Latin Grammy

El productor argentino está nominado este año dentro de la categoría Productor del Año y no es para menos, pues ha logrado que cada uno de sus lanzamientos generen expectativas a nivel mundial y no solo dentro de la industria latinoamericana. Sin ir más lejos, su último featuring con la artista canaria Ptazeta supera ya los 24 millones de reproducciones en Youtube en apenas 3 semanas. A día de hoy, todo lo que hace Bizarrap es garantía de éxito y cada anuncio que da genera una expectación equiparable a la de muy pocos artistas. Por lo que el hype no puede estar más a tope. Menos mal que en cuestión de horas conoceremos el resultado.