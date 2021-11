Justin Bieber: "Tuve que aprender a tener una relación sana"

Junto a un coro góspel y dando gracias a Dios. Así apareció Bieber junto a Marilyn Manson y Kanye West durante una transmisión en directo que cualquiera puede ver y disfrutar por 10 dólares la descarga. La actuación llegó con motivo de la celebración de Todos los Santos. El mismo día de Halloween, estos tres artistas no dudaron en unir sus voces para celebrar su particular unión religiosa.

“justin bieber is currently reciting a prayer out loud thanking god for creating birds, trees, and all animals surrounded by marilyn manson, kanye west and roddy rich pic.twitter.com/3OOgh1vw52“