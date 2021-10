¿Cómo cambia tu vida según el barrio?

Hoy traemos un focus muy bonito, muy de la calle, vamos a hablar de los barrios, la barriada, el extrarradio, el código postal y también la urba... Porque estos espacios urbanos te marcan mucho. Ya seas de un barrio obrero o de uno pijo, el barrio es algo que siempre te va a acompañar en la vida. Como dijo Snoop Dogg, puedes sacar al chico del barrio, pero no al barrio del chico.

Así que hemos juntado aquí a la chavalada en este programa que parece una junta de vecinos para preguntarles por sus barrios, qué han aprendido en sus calles y cómo les ha marcado esto en sus idas. Hoy nos acompañan unos invitados de primera: Isa Orbe, estudiante de Derecho y Ciencias Políticas; Alba Carballal, escritora y arquitecta; Pablo Álvarez, ingeniero industrial y director de cine; Carles López, presidente de la Plataforma de la Infancia; Sandra Santiago, graduada en Educación Social; Fran Carro, estudiante y conserje; y Marina Rodríguez, guionista.

Pero ¿es el barrio lo que realmente condiciona tu vida? I sa lo tiene claro: "Yo creo que más que el barrio, depende de por dónde te muevas, yo he vivido en zonas que no eran Pozuelo, pero siempre me he movido por ahí, estaban mi colegio y mis amigos, al final nos hemos mudado para estar más cerca”.

Alba es lucense y, por eso, nos explica cómo ha sido pasar de vivir en Galicia a mudarse a la capital: "Lugo tiene 100.000 habitantes y mi barrio de Madrid actualmente tiene más habitantes que la ciudad de la que soy , yo podría hablar de mi ciudad natal pero no tiene tanta importancia comparada con un niño que haya nacido en una gran ciudad".

"Te marca más por dónde te mueves que el barrio en el que vives"

“En mi barrio había una característica muy concreta que es que vivíamos en urbanizaciones separadas entonces tú te juntabas con los chavales en tu parcela, no estábamos por la calle, hasta que no tenía 16 o 17 años no vi las drogas nunca”, confiesa Pablo.

Sin embargo, para Fran ha sido justo lo contrario: “Yo vi las drogas desde pequeñito, para mí era lo habitual, pero nunca he tenido ese sentimiento de pertenencia, siempre me he movido a entrenar a un lado o a estudiar a otro, mis raíces están en otro sitio realmente”.