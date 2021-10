Maluma y Madonna protagonizan la nueva portada de la revista Rolling Stone. 'Musicians on Musicians' es el título de la sección de reportajes que acaban de inaugurar los artistas. Una sesión fotografía y un reportaje en vídeo acompañan a la portada. Nos encanta esta nueva idea de la Rolling Stone, pues gracias a ellos podemos disfrutar de la reina del pop y el cantante colombiano conversando con total naturalidad.

La charla entre ambos ocurre dentro de un club nocturno. Maluma aparece sentado fumándose un puro, mientras Madonna se bebe una copa de vino. Todo como si no hubiese cámaras delante. La conversación empieza así: "Esta es una conversación natural entre tú y yo", le dice él desde su lado de la mesa. "Esta es una charla regular". Ella le sonrié y exclama: “Natural. Orgánico. Auténtico. Real”, bromea.

De forma totalmente casual hablan de sus vidas, sus pasiones, su trabajo dentro de la música y su inspiración. Entre pregunta y respuesta, Maluma le suelta a Madonna: "¿Cómo te sientes al hacer una entrevista a la 1 de la madrugada? Se honesta por favor." "Estoy bien. Estoy acostumbrada a quedarme despierta hasta tarde. Soy una noctámbula", responde con sinceridad la artista. Entonces un indiscreto Maluma le pregunta: "¿A qué hora te acuestas todos los días?" "A las 4 am", contesta Madonna.

Maluma se queda perplejo con la hora a la que se acuesta la diva y confiesa que él se acuesta muy pronto porque se levanta a las 6 am. Algo de lo que Madonna no puede evitar reírse y meterse con él llamándole anciano. "Esas son las horas de los viejos. ¿Te acuestas a las 8? Eso es una locura."

Ambos recuerdan la primera vez que grabaron juntos en Londres. Cuentan que quedaron en el estudio a las 8 pm y que la cosa se alargó hasta pasadas las 4 de la mañana. "¡Me diste la solución! Tequila y expreso. Muchísimas gracias. Eso fue algo muy importante en mi vida. Después de eso, mi vida cambió", admite entre carcajadas Maluma que se tuvo que adaptar a los horarios sonámbulos de la estrella del pop.

Han pasado más de dos años desde su primera colaboración, “Medellín” su canción de 2019, y tienen muy buenos recuerdos de aquello. Pero además, esta conversación es una oportunidad única para conocer los entresijos de sus carreras. Maluma ha visto a Madonna en acción, pero quiere saber todo sobre su evolución como artista, esa que le ha permitido seguir siendo la Reina después de cuatro décadas.

"¿Recuerdas cuando estábamos en el set del video [de “Medellín”]? La habitación era tan fea, ¿recuerdas que tuvimos que cambiar la iluminación por completo?", le dice una perfeccionista Madonna. "La iluminación, el sofá y casi me cambias a mí", le corrige Maluma.

Después, un curioso Maluma le pregunta por su proceso creativo y por esa necesidad que tiene de involucrarse en cada punto de su trabajo. Madonna reconoce que necesita orquestarlo todo y que no confía en que otras personas lo hagan por ella. El colombiano admira esa cualidad de ella y asegura que después de trabajar juntos, su visión de la música cambió por completo. "Me gustaría hacerlo igual que tú", dice en un momento dado.

"Cuidado, porque voy a ir a ver tu show", dice una amenazante Madonna. Algo que pone muy contento al de Colombia. Maluma también aprovecha la ocasión para preguntarle por el guión de la película de su vida. Ella contesta que está siendo duro, como una especie de terapia: "A veces tengo sesiones de escritura en las que me voy a la cama y solo quiero llorar. Me encuentro acostada en la cama, pensando: 'Dios mío, ¿eso realmente me pasó a mí?'"

Al final llega el turno de que Madonna interrogue a Maluma. Ella le pregunta por los inicios de su carrera, por sus fuentes de inspiración y por qué no canta en inglés. Él responde con total sinceridad: "No siento que tenga que cantar en inglés solo para conquistar el mundo o para hacer las cosas que quiero hacer... No tengo que intentar ser otra persona." Pero no te adelantamos más, si quieres descubrir todo lo que se han contado, lee la entrevista completa aqui.