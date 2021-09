La anécdota que cambió la carrera de Maluma para siempre

Al inicio de su carrera Maluma tuvo muchas dudas. Una de ellas fue la de formar un dúo con un amigo de la infancia. Lo iba a hacer, pero un detalle determinó que finalmente no lo hiciera. Ahora el artista revela la razón que lo llevo a ser solista. Ni más ni menos que la falta de compromiso de su colega. Lo cual demuestra lo en serio que se toma su carrera el colombiano. Pero, ¿qué ocurrió exactamente?

El amigo de Maluma llegó tarde a la primera sesión de grabación que habían establecido y eso fue decisivo para que el cantante le dijera que no quería contar con él. La disciplina es una palabra básica dentro del diccionario del intérprete de "Hawai". Así lo ha demostrado el colombiano que con solo 27 años puede estar orgulloso de ser uno de los artistas latinos con mayor reconocimiento a nivel mundial. Además, este año el cantante está nominado a 11 categorías dentro de los premios Latin Billboard.

"Yo soy muy cumplido, muy exageradamente cumplido", apuntaba el artista en una entrevista a la cadena CNN en la que habló sin tapujos de los inicios de su carrera. Empezó diciendo que la primera oportunidad le llegó gracias a una demo que le regaló su tía por su cumpleaños. Después las cosas se pusieron más serias y llegó el primer día de grabación con productores. El cantante afirma que el amigo con el que iba a formar pareja musical llegó casi una hora tarde, entonces le dijo a los productores, que cobraban por horas, que quería empezar a grabar sin él.

"El dúo se iba a llamar Maluma y Arias. Entonces yo le dije: ‘te quiero mucho, muchas gracias por motivarme a estar acá, pero yo tengo códigos y uno de ellos es la disciplina, y me acabas de llegar tarde. Y eso muestra que no vamos a tener una muy buena vida o carrera de dúo. Entonces, muchas gracias, voy a seguir por mi camino’. Y ahí seguí yo”, asegura el colombiano durante esta entrevista.

El cantante le dijo al entrevistador, Marcelo Longobardi, que lo suyo con el estudio fue amor a primera vista. "Yo quiero hacer esto por el resto de mi vida. Mi felicidad, mi serenidad, mi paz más grande la encuentro en un estudio de grabación. Ahora el problema está en cómo contarle a mi papá."

También le preguntó si consideraba que tenía verdaderas amistades dentro de la industria. A lo que Maluma respondió sin dudar lo siguiente: "He tratado de dar mi confianza a diferentes personas de la industria musical y me han pagado mal. Así que prefiero tener mis amigos del colegio. A mis amigos del colegio yo no los cambio por nada."