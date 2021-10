Cualquier adaptación audiovisual basada en un libro de éxito supone un auténtico reto. No solo para su autor o su autora, sino también para el director que se pone frente a un proyecto que puede causar dos tipos de reacciones: auténtica sensación o una emoción cercana a la decepción. Ya vimos que si el producto funciona, puede traspasar fronteras tal y como hizo Normal People de una jovencísima Sally Rooney. Algo similar ocurrió con la segunda temporada de Valeria, de Elísabet Benavent: mientras que la primera temporada no logró convencer a los espectadores, la segunda tanda de episodios consiguió redimirse de unos errores que los fieles lectores de la escritora no perdonaron. Ahora, los seguidores de Benavent han -hemos- dado una oportunidad a su segunda adaptación audiovisual gracias a Fuimos Canciones. ¿Qué errores y aciertos han cometido en una de las películas más comentadas de Netflix?

El hype que causó el anuncio de su reparto ha sido uno de los puntos fuertes para que muchos lectores hayan querido ponerse frente a las casi dos horas de duración del film. María Valverde (Macarena), Álex González (Leo), Miriam Pérez-Cabrero (Pipa), Elísabet Casanovas (Adriana) y Susana Abaitua (Jimena) dan vida a unos personajes que quedan retratados con fidelidad, pero que no terminan de desarrollar por completo la personalidad que nos mostraron los libros. Tarea difícil teniendo en cuenta que la bilogía "Fuimos Canciones" y "Seremos Recuerdos" ha quedado reducida en una película que deja muchas tramas de lado y... se olvida de muchas otras.

Es cierto que Fuimos Canciones corre con el hándicap de tener que comprimir un gran número de tramas en un metraje reducido. Ejemplo de ello es el idilio amoroso que Adriana, tras contar a la perfección las consecuencias que trajo consigo que su ex falleciese cuando no era más que un adolescente , comienza con un atractivo fisioterapeuta. Todo bien hasta que descubrimos que uno de los factores que marcan esa relación no aparece ni siquiera mencionado en la película: Samuel es bisexual , y este dato genera multitud de desavenencias entre ambos que ni siquiera tenemos la oportunidad de ver en la ficción. Sin embargo Elísabet Casanovas, a quien puedes ver en series de Playz como Drama y Merlí , termina de convencer gracias a la espontaneidad con la que desempeña su personaje.

“Imposible cubrir tanta info en una sola peli pero yo solo esperaba 3 escenas claves y no estan ������ #FuimosCanciones (dejenme que lloro) Por otro lado, el formato me recordó mucho a las obras de teatro y eso fue impresionante“

Si has visto la película sin haberte leído ninguno de los libros en los que está basada, quizás esto que vengo a contarte te haya pasado totalmente desapercibido . Pero sus lectores sabrán que uno de los secretos mejor guardados de Macarena no aparece ni planteado en el film. Y es que al final de la primera entrega de la novela, la protagonista vuelve a casa de sus padres tras haber mantenido algún que otro acercamiento con Leo tras haber pasado años completamente distanciados. Y el objeto que encuentra da pie a explicaciones que echamos totalmente en falta en la adaptación audiovisual: Leo decidió cancelar su boda con Maca a escasos cuatro meses de su celebración. Y sí, ella aún guardaba el vestido de novia con el que aspiraba a casarse con un amor que llevaba intacto desde la adolescencia.

Ruptura de la cuarta pared y final... ¿abierto?

Una de las novedades incorporadas en la ficción es la ruptura de la cuarta pared. Con pequeñas intervenciones realizadas directamente a cámara, María Valverde consigue traspasar ese factor que diferencia el cine del teatro. En alguna ocasión creo que es totalmente prescindible la repetición de este tipo de secuencias, aunque admito que permite recuperar cierto vínculo con un personaje que no siempre termina de convencer en su discurso.

Mención aparte merece la relación que Maca tiene con Pipa, su jefa déspota e influencer a la que da vida Miri Pérez-Cabrero. La que fuera concursante de MasterChef desempeña con maestría la frialdad con la que nos presentaron a su personaje en la novela. Pero de nuevo, multitud de tramas que rodean a su figura quedaron totalmente descartadas en la ficción. ¿Qué hay de su inesperado matrimonio con un tatuador en Las Vegas? ¿Y la relación postlaboral que mantiene con Macarena? Absolutamente nada.

Y llegamos al final. Un cierre que apuntaba maneras después de descubrir cómo Macarena lograba priorizarse a sí misma en aras de quererse y respetarse tal y como es. Sin embargo, son muchos los que han percibido un potente cambio que, aparentemente, no tiene razón de ser: la protagonista decide abandonar su trabajo precario junto a Pipa para ocupar un buen puesto en Milán, no en París como nos cuenta la película. Sin embargo, es la extraña escena final la que genera cierto desconcierto en muchos de los espectadores que desconocen la historia inicial. ¿Se queda Leo junto a Maca? La respuesta, aunque queda algo abierta en la ficción, es un rotundo sí. El epílogo de "Seremos Recuerdos" cuenta cómo un enigmático personaje aparece en la nueva vida italiana de la protagonista. Sensible, educado, maduro y completamente enamorado de ella son los datos que nos ofrecen sobre una figura que, en las últimas páginas del libro, llegamos a la conclusión de que es un renovado Leo.

“Siendo sincera esperé mucho más, no digo que la película fue un desastre pero... Para alguien que no se leyó los libros le vendrá bien para los que lo hicimos dejó mucho que desear.

Ahora solo espero que la peli de "Un cuento perfecto" no me decepcione.#FuimosCanciones pic.twitter.com/ShQ2ZWmTqW“ — Blue butterfly��✨ (@r_h_z_1_6) September 29, 2021

Son muchos los que esperaban que el desenlace de la historia no fuera autoconclusivo y se pudiera prolongar en otra película. En ese caso, muchas de las tramas que se han quedado olvidadas -o han tenido que ser eliminadas por cuestiones de guion- podrían haber tenido cabida sin dejar de lado la esencia de todos y cada uno de los personajes. Es evidente que se trata de una adaptación y no de un retrato 100% real de los libros, pero sigue siendo una pena que una historia con tanto potencial quede resumida a unas cuantas escenas que no cambian la versión inicial, pero que tampoco profundizan lo necesario como para conseguir la empatía de quien se pone frente a ellas.