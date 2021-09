Parece una broma, pero esta historia es totalmente real. El artista danés Jens Haanning se ha apropiado de unos 84.000 dólares del Museo de Arte Contemporáneo Kunsten de Aalborg (Dinamarca) y se niega a devolverlo, calificando su acción de "obra de arte". El artista defiende que quedarse con ese dinero es la obra de arte en sí, pero el museo está pensando si puede querellarse contra Haaning si este no les devuelve el dinero antes de enero, cuando termina la exposición.

“"Jens Hanning siger, at pengene ikke kommer tilbage, men afviser, at der er tale om tyveri.

- Nej, det er ikke tyveri. Det er kontraktbrud, og kontraktbrud er en del af værket, siger han." https://t.co/olrlSezhkz“ — Carsten Fogh Nielsen (@Filoffen) September 25, 2021

La cifra era el pago que el museo le dio por adelantado por la recreación de una obra anterior suya formada por dos marcos de vidrio llenos de billetes en efectivo que reflejaban los ingresos anuales en Dinamarca y Austria. En su lugar, el museo se encontró con dos marcos vacíos. Parece que el artista ha querido hacer una nueva versión de su anterior obra a la que ha bautizado como: “Toma el dinero y corre”.

Los cuadros iban a formar parte de una exposición global con piezas de 22 artistas acerca del papel del individuo en el mercado laboral actual. Con esta premisa, el artista danés pidió prestado el dinero para incluirlo en sus cuadros y así devolverlos. Pero dicho trámite nunca llegó a producirse.

“Un #museo danés encargó a un artista la creación de dos obras por 84 mil dólares: el autor se ha llevado el dinero, ha entregado 2 cuadros en blanco y los ha rebautizado "Toma el dinero y corre", argumentando que eso es la obra �� xD https://t.co/3YOmdq7GOi“ — Jorge Morell Ramos (@Jorge_Morell) September 27, 2021

En estos momentos, el museo de Aalborg lo acusa de haber incumplido su acuerdo legal y exige al artista que devuelva las 534.000 coronas que le fueron dadas previamente. Él se niega en rotundo y sostiene que la obra de arte es precisamente quedarse con su dinero. “La obra es que les he quitado el dinero”, dijo Haaning en una entrevista con el programa de radio danés P1 Morgen.

“¿Por qué no hago una obra que trate de mi propia situación laboral?”, declaró. Según ha dicho el propio Hanning, su obra no es más que la representación adecuada de sus actuales condiciones de trabajo. “Animo a otras personas que tienen unas condiciones de trabajo tan miserables como las mías a que hagan lo mismo. Si están sentados en algún maldito puesto de trabajo y no reciben dinero y se les pide que den dinero para ir a trabajar, tomen todo y salgan corriendo”.

“El artista danés, Jens Haaning, cobró 84 mil dólares al Kunsten Museum por la obra "Take the money and run".



En resumen, el artista cobró, entregó dos canvas en blanco y corrió.



El museo pide el dinero de regreso. Haaning dice que ni de pedo.



Bichota? Bichota.“ — Santiago Díaz (@shangtiago) September 28, 2021

Ante la negativa de Haaning de devolverlo, la dirección del museo está considerando presentar una denuncia si no recibe la suma antes de enero. El director de la galería, Lasse Andersson, declaró al medio Berlingske que le reclamarán el dinero al no cumplir con el contrato firmado. Si no devuelve el dinero, tomarán acciones legales contra él.

“Hay algo que siempre amé del arte: el constante cambio o versatilidad de su definición. El arte no es algo, es más lo que no es que lo sí, por eso leemos acciones políticas como Women on Waves como una práctica contemporánea que se inscribe tanto en el activismo político como +“ — Manuela Besada-Lombana (@ManuelaBesada) July 8, 2020

Jens Haanning, de 56 años, es un artista conceptual y ha participado en numerosas exposiciones internacionales desde los años 90. Sus obras siempre son polémicas y es conocido por sus menciones y críticas al sistema, el dinero, el racismo, el poder y los grupos marginados.