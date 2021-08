Tania y Víctor, unidos desde pequeños por la nieve, aunque a ninguno les gusta esquiar. Pero la fanta sí. Y lo que empezó de broma y con una pregunta jocosa a una rusa de dos metros, hoy se ha convertido en todo un grupo musical. Ellos son Ladilla Rusa. En Tarde lo que tarde nos han visitado para contarnos todos los detalles de su gira de verano. Además, hemos repasado con ellos sus orígenes y alguno de sus temazos.

Lo que comenzó en 2017 casi como un broma y sin pretensión de nada, hoy se ha convertido en un fenómeno que acumula millones de reproducciones. "Somos un grupo de música humorística. Nos gusta llamarlo así porque no nos gusta decirle ni subnopop, ni otras etiquetas que creo que no nos representan demasiado. Al final hacemos música y para nosotros lo importante es que la gente se divierta y ría o sonría, que también es importante sonreír. A lo mejor no hace falta reír, pero bueno", nos cuenta Víctor.

Aunque al principio no tenían ni ellos mismo muy claro el concepto de lo que venían significando, ahora lo tienen claro: ni músicos, ni cantantes. "Somos artistas", asegura Tania. "Y además somos muy respetuosos con los músicos y creo que para considerarse un músico hay que ser músico. Entonces, músicos no somos, pero sí es verdad que hacemos música", añade Víctor. "Y al final hemos hecho unas canciones yo creo que muy redondas", concluye.

Incluso, aseguran que, al tener tantos amigos músicos, les daba vergüenza admitir que ellos también habían sido capaces de crear algo grande. Y que, por supuesto, han llegado a mucha gente con temas como 'BEBO (de bar en peor)'. ¿Lo recuerdas?

"Empezó todo como una broma. Pero la primera canción que quisimos enseñar al mundo fue 'Macaulay Culkin'. Lo que pasa que sacamos esta antes por temas de videoclip. Pero se hizo viral y, a partir de aquí, nos empezaron a pedir conciertos y no teníamos disco para hacer conciertos", nos cuenta Tania.

Además, es la primera canción que, según ellos, muestra a la perfección su manera real de ver la música. Con mucho humor y bromas muy internas que al final han llegado al público.

Ahora, cuatro años después de aquello, Ladilla Rusa cuenta con una legión de fans que tiene más que aprendidas las letras de cada uno de sus temas. Y, atención a todos ellos porque se avecina segundo disco: "Va a seguir un poco la estela del primero que al final lo que hacíamos era enfrentarnos a hacer cosas que no sabíamos a hacer. Hicimos de repente una tecno rumba, una jota, una samba y lo hicimos con todo el morro del mundo, con la buena intención de divertir a la gente, de no ofender a nadie y con una manera de estar en la música que, siempre lo contamos, el hecho de no haber sabido música nos ha facilitado un poco el camino", nos cuentan.

Este año, Ladilla Rusa ya ha retomado sus conciertos y les podremos ver y escuchar próximamente en la Festa Major Martorell, en el Festival de Baiona (Galicia), Ripollet (Barcelona) o Málaga. Unas citas en las que escucharemos temas como 'BEBO (de bar en peor)', 'Macaulay Culkin' o 'A un metro y medio de ti', que nos recuerda la situación en la que estamos y en la que toda precaución es poca.

"Estábamos Víctor y yo y encendí un cigarro y me dijeron: "Te tienes que poner a un metro y medio de él para fumar". Y dije yo "ah bueno, pues me pongo". Y así, con esta anécdota que nos ha contado Tania, surgió la idea de 'A un metro y medio de ti'. Una canción sobre la pandemia y pospandemia. Y la más "camelera".

Ladilla Rusa, Tania y Víctor. Antes periodistas, ahora artistas que disfrutan haciendo música y contando historias. Eso sí, siempre con el humor por delante.